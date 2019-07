7 Miguel y Belén unidos en el amor, separados por los colores

Belén es una ‘colchonera’ declarada y se ha enamorado de un ‘vikingo’ de los pies a la cabeza, pero ya se sabe que el amor es ciego y en este caso, no ha entendido de colores. Pero eso no es un problema para la pareja, que es capaz de vivir un derby madrileño en primera persona y sin soltarse de la mano. Si eso no es amor…