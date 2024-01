Miguel Herrán y Celia Pedraza se convierten en padres de su primera hija

El 12 de enero de 2024 ha pasado a ser una fecha marcada con letras de oro en el calendario de Miguel Herrán y Celia Pedraza. La pareja ha dado la bienvenida a su primera hija en común para comenzar el Año Nuevo de la mejor de las maneras. Ha sido el intérprete de Río en ‘La Casa de Papel’ el encargado de desvelar la buena nueva a través de sus redes sociales y con la mayor alegría posible.

Con una imagen del bebé recién nacido y los padres primerizos, Miguel Herrán ha informado de su estrenada paternidad a sus más de doce millones de seguidores: “Os quiero!”, ha exclamado junto a un emoji de corazón rojo. Unas palabras que en cuestión de instantes han reunido casi un millón de ‘me gusta’ y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Elena Furiase, Jaime Lorente, Paula Echevarría, Paco Tous o Miguel Ángel Muñoz han sido muchos de los famosos que no han querido dejar pasar la oportunidad de desear todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa. Lo han hecho a través de comentarios cargados de cariño: “Enhorabuena pareja! Comienza la mejor aventura”, “Enhorabuena chicos!”, “Enhorabuena familia!!! AMOR Y AMOR ES LO MÁS IMPORTANTE. Disfruta niño!” o “Enhorabuena crack!!!”, entre otros.

Miguel Herrán informaba del embarazo de Celia, la hermana de María Pedraza, a sus seguidores

Como no podía ser de otra manera, esta noticia no solo ha generado felicidad en los padres de la criatura, sino también en todos sus allegados. Especialmente en aquellos que forman parte de la familia, como por ejemplo María Pedraza. La exnovia de Álex González puede presumir también de haberse convertido en tía, ya que Celia Pedraza es su hermana y Miguel Herrán su cuñado. Entre ellos existe una muy buena relación de la que en alguna ocasión han hecho gala en redes sociales y, aunque la actriz por ahora no se ha pronunciado sobre el nacimiento, todo indica que se trata de un motivo de gran alegría también para ella.

De esta manera, la pareja ha puesto el broche de oro a nueve meses de dulce espera. Fue el pasado mes de junio cuando el ganador de dos premios Goya anunciaba la noticia del embarazo de su pareja con unas imágenes de la ecografía de su bebé: “Bueno… Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas… Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. ¡Vamos a ser padres!”, exclamaba con ilusión. Ahora, ambos se han sumergido en la gran aventura de la paternidad que promete dar un giro de 180 grados a sus respectivas vidas.