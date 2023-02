Este viernes, 24 de febrero, Miguel Frigenti acababa en el hospital después de sufrir una agresión a manos de Jacobo Ostos en una conocida discoteca de Madrid. Una agresión que el colaborador de 'Sálvame' ya ha puesto en manos de la justicia ya que ha decidido emprender acciones legales contra él. Mientras tanto. Ostos da otra versión de los hechos y asegura que fue una "bofetada con la mano abierta correctora". Según él hijo del torero fallecido tras morir su padre en Colombia, tuvo que soportar que Miguel Frigenti "hable pestes de mi padre sin mostrar respeto". Durante este fin de semana, el colaborador de televisión se ha mantenido al margen sin dar detalles sobre lo ocurrido y tan solo se ha pronunciado para SEMANA en primicia. Ahora, le toca dar la cara en el programa en el que trabaja.

Miguel Frigenti ha querido aclarar lo que ocurrió, desmintiendo a Jacobo Ostos y asegurando que no le dio una bofetada como el DJ asegura: "No me dio una bofetada, me dio un puñetazo. Tengo el ojo morado", cuenta. El colaborador de televisión no quiere hablar mucho sobre el tema ya que lo ha puesto en manos de la justicia pero sí que ha querido aclarar las palabras del DJ. Asegura que "no voy a entrar, lo tengo súper claro, en un debate con Jacobo Ostos. No voy a estar con dimes y diretes. Él a mí me insultó. La frase exacta que me dijo y es la que refleja en la denuncia es: "con los muertos no se juega, maricón". Y acto seguido me pegó el puñetazo", cuenta.

Miguel Frigenti asegura que fue tan fuerte el golpe que incluso perdió sus gafas

Al parecer, fue tal el golpe que Jacobo Ostos le propició que incluso las gafas del colaborador desaparecieron: "Mis gafas salieron volando del puñetazo que me dio. Unas gafas no salen volando por un tortazo. Las gafas no las he podido recuperar. Hay varios testigos que yo estuve buscando tanto yo como el equipo de la sala las gafas durante toda la noche. No sé que habrá pasado con las gafas. Y eso fue lo que pasó", añade. Miguel Frigenti, muy sincero, asegura que "no voy a convertir esto en un debate con él. Yo no me he manifestado ni en redes sociales ni nada", ha sentenciado al respecto en su primera aparición en 'Sálvame'.

Durante su intervención ha dejado claro que no quiere entrar en guerras. Además, en su charla con este medio ha explicado que esta situación no le gusta nada y le parece muy desagradable. "Yo estoy bien. Con el pómulo algo inflamado del golpe y un poco de dolor en el oído. Con ganas de olvidarme de esto. No me gusta que se me relacione con este tipo de cosas. Soy cero violencia y todo esto me resulta muy desagradable", dice en su charla con SEMANA.

El colaborador no quiere entrar en ningún tipo de guerras con Jacobo Ostos

Mientras que Miguel Frigenti prefiere no hablar mucho del tema y durante este fin de semana ha intentado mantenerse al margen, no ha sido igual para Jacobo Ostos que se pronunció tanto en 'Fiesta' como en redes sociales burlándose del colaborador. "Will Smith, siempre fuiste una inspiración", escribió Jacobo después de la agresión al periodista en su perfil de Instagram dejando claro que no se arrepiente de lo ocurrido en la noche del viernes.