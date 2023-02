Jacobo Ostos vuelve a estar en el punto de mira después. El hijo de Jaime Ostos agredió a Miguel Frigenti en una discoteca después de haber protagonizado un tenso encuentro. El colaborador de 'Sálvame' se encuentra en el hospital por fuertes dolores de cabeza y una lesión en el pómulo. Por su parte, el DJ ha intentado justificarse en 'Fiesta' y ha asegurado que "le di una bofetada bien dada que se la merece desde hace tiempo".

Después de comenzar la tarde hablando de una supuesta agresión de Jacobo Ostos a Miguel Frigenti, el hijo de Jaime Ostos intervenía en 'Fiesta' para confirmar los hechos ocurridos en una conocida discoteca de Madrid. Fuera de sí y sin ser consciente de sus palabras, el DJ intentaba justificar sus acciones: "El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Dos días después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre, sin mostrar respeto ninguno. Ayer tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada con la mano abierta correctora".

Ante tales declaraciones, Emma García y el resto de colaboradores del programa de televisión han intentado pararle y avisarle de la importancia que pueden tener sus palabras. Sin escuchar las recomendaciones, Jacobo Ostos ha ido un paso más allá y ha hecho hincapié en que no se arrepiente de lo sucedido. "Le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Y le di una bofetada con la mano abierta. Se quedó en el sofá sentado. Se quedó trabajando y con la cara calentita. No es gratuito que se puedan decir cosas de gente difunta. Le he tenido que dar una bofetada porque se lo ha ganado", insistía.

El hijo del fallecido torero no entraba en razón e indicaba que le daba igual que Miguel Frigenti le denunciara puesto que considera que él ya ha hecho justicia. "Lo único que hice fue darle una bofetada ejemplarizante para que supiera qué es el respeto. Le di una bofetada bien dada, se la merece desde hace tiempo", insistía. Emma García, completamente estupefacta, intentaba mediar y le recordaba que "no puedes ir dando hostias". "Te has dejado llevar por un calentón que te va a traer consecuencias", comentaba la presentadora.

El estado de salud de Miguel Frigenti, según Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha podido hablar en primera persona con Miguel Frigenti, quien se encontraba en el hospital a la espera de hacerse una radiografía. "Le duele mucho el pómulo. Él me dice que es un puñetazo, tiene alguna lesión", desvela la joven. Por otro lado, otros testigos de la agresión aseguran que el colaborador de 'Sálvame' quedó inconsciente durante unos minutos tras recibir el golpe que le tiró las gafas al suelo.