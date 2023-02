Miguel Frigenti denuncia a Jacobo Ostos tras su agresión: "Ha ido con el parte de lesiones"

Este viernes, 24 de febrero, Miguel Frigenti acababa en el hospital después de sufrir una agresión a manos de Jacobo Ostos en una conocida discoteca de Madrid. Lejos de arrepentirse de lo ocurrido, el hijo de Jaime Ostos ha continuado justificando sus actos y se ha burlado del periodista asegurando que Will Smith fue la inspiración para lo que sucedió. Ante todo lo ocurrido, el colaborador de 'Sálvame' ha interpuesto una demanda contra el DJ con un parte de lesiones.

Después de sufrir la agresión, Miguel Frigenti acudió al hospital en donde le dieron un parte de lesiones. Algo que ha usado para interponer una denuncia en la policía contra Jacobo Ostos tras agredirle. Unos hechos que el propio hijo de Jaime Ostos reconoce públicamente en 'Fiesta' y de lo que presume puesto que considera que ha hecho justicia con esa "bofetada ejemplarizante". Horas después de conocer lo sucedido, el hermano del periodista, Alberto Frigenti, ha reconocido que ha pasado una de las peores noches de su vida.

"Ha tenido un fuerte dolor en el pómulo y en la cabeza. Ha ido a poner la denuncia con el parte de lesiones", explica en 'Socialité' y reconoce que no entiende cómo es posible que Jacobo Ostos no aprovechara la oportunidad que le brindaba 'Fiesta' para disculparse públicamente. "Hay que respetar a todo el mundo, pero no hay que agredir a nadie", reflexionaba el hermano de Miguel Frigenti.

Por si fueran pocas las palabras de Jacobo Ostos, su madre, Mari Ángeles Grajal, se ha puesto de parte del DJ en vez de condenar las acciones. En concreto, la mujer del fallecido Jaime Ostos ha insistido que hay que tener respeto por las personas fallecidas. Al escuchar sus palabras, María Patiño ha salido en defensa de su compañero y ha dejado claro que la violencia no justifica los actos. "La figura de Jaime Ostos va más allá de una plaza de toros, si yo fuese Jacobo le pediría a mi familia que no me respaldase ante este acto", aconsejaba la presentadora.

El origen del conflicto entre Miguel Frigenti y Jacobo Ostos

En enero de 2022, tras el fallecimiento de Jaime Ostos, Miguel Frigenti y otros colaboradores de 'Sálvame' analizaron cómo fue la vida del torero más allá de las plazas de toros. En este sentido, recordaron el daño que le pudo llegar a hacer a Mila Ximénez y a su familia con unas polémicas declaraciones que concedió en 2009. Esto molestó a Jacobo Ostos, quien un año después coincidía con el periodista y le agredía. "Karma", se volvía a justificar.