El terrible accidente de coche en el que Miguel Bosé estuvo a punto de perder la vida

Tal y como ha podido conocer SEMANA en exclusiva, Miguel Bosé ha sido operado en una prestigiosa clínica de Barcelona. El motivo de su intervención quirúrgica: una lesión de espalda que arrastra desde hace años. Después de sufrir diversos problemas con su voz, el cantante se enfrenta ahora a una nueva cirugía en la que se ha intentado poner solución a las secuelas que le dejó el terrible accidente que sufrió hace más de 20 años, cuando tuvo un percance con su coche que casi le cuesta la vida.

El accidente que provocó contusiones y fracturas en vértebras y costillas en el cantante

Todo sucedió en la localidad cacereña de Peralda de la Mata. El 11 de abril de 1999, Miguel Bosé conducía un todoterreno y se salió de la carretera. Aquella tarde (en torno a las 18:40 horas) su vehículo volcó por completo sobre la mediana. A pesar de la violencia del impacto, permaneció consciente cuando una ambulancia llegó al lugar para trasladarlo a un hospital. Las consecuencias de aquel accidente fueron fatales: sufrió varias contusiones, así como fracturas en algunas vértebras y costillas.

Miguel Bosé sufre fuertes dolores de espalda desde hace más de 20 años

A Miguel Bosé le costó salir adelante del accidente. Tras lo sucedido no le quedó más remedio que guardar reposo durante cuatro meses... todos ellos postrados en una cama. el propio Bosé ha hablado de las secuelas. Se le aplastaron varias vértebras : "Las vértebras aplastadas de hace veintitantos años no aguantaron más", explicó recientemente. "Necesitaban refuerzo". Esta lesión le ha provocado fuertes dolores y por este motivo se ha puesto en manos de profesionales, tal y como ha podido saber exclusiva,

Caba recordar que Miguel Bosé rememoró el duro episodio de su accidente en las redes sociales, en el año 2019, poco después de sacar a la luz su álbum ‘Lo mejor de Bosé’. "Este disco lo grabo tras mi accidente de coche que me tuvo en cama y con corsé ortopédico durante meses", dijo. "Había mucha demanda de mercado y tuve que improvisar. Agarré dos canciones nuevas, “Hacer por hacer” y “No hay un corazón que valga la pena”, las únicas que tenía listas de un material futuro y las grabé". Dicen que no hay mal que por bien no venga, y de su proceso de recuperación, aunque doloroso, salieron cosas buenas. Y es que gracias al tiempo libre extra que tenía debido a su convalecencia consiguió hacer temas que se incluyeron en su siguiente disco. Incluso le llegó la inspiración para hacer versiones de singles ya consolidados en el mercado.

"Y luego le pedí a un joven DJ de 19 años (Carlos Jean) que conocía muy bien mi carrera y era gran admirador, que me hiciese dos versiones “dance” de 'Nena' y 'Bandido' e hizo dos joyas históricas", ha explicado Bosé. Curiosamente, gracias al éxito del álbum que lanzó tras su accidente vivió una especie de renacer artístico, ya que su recopilatorio lo ayudó a ganar un nuevo -y más joven- segmento de seguidores.