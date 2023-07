Miguel Bosé y Nacho Palau han vuelto a verse las caras. Si bien era durante el pasado 2017 cuando el cantante y el escultor se separaron, no ha sido hasta ahora cuando ambos han querido disfrutar del verano de manera conjunta. Ni la batalla legal en la que han permanecido inmersos por sus cuatro hijos ha hecho que ambos quieran pasar la temporada estival distanciados, razón por la que han escogido Mallorca como enclave perfecto para apaciguar las altas temperaturas junto a sus pequeños.

Según han podido saber en Y ahora Sonsoles, la isla balear ha sido para el artista y para el exconcursante de Supervivientes el enclave perfecto para acercar posturas. El intérprete de Amante bandido daba pistoletazo de salida al verano viajando a Mallorca a principios del mes de julio junto a sus hijos, Diego y Tadeo. Por su parte, Nacho Palau hacía lo propio unos días después con Ivo y Telmo, poniendo rumbo a la finca de su ex para pasar allí unos días en familiar y dejar atrás las polémicas que pudieron haberles envuelto en un pasado cercano.

En estos días en Palma de Mallorca, Miguel Bosé ha exprimido al máximo el tiempo de ocio con sus seres queridos. Así se lo mostraba él mismo a su casi millón de seguidores en Instagram con imágenes en enclaves como el museo de Rafa Nadal. Probablemente uno de los puntos más visitados de la isla que el propio Bosé no ha querido dejar pasar la oportunidad de presenciar en primera persona.

Por si fuera poco, el propio artista iniciaba una nueva etapa no solo en lo profesional con el próximo estreno de su documental biográfico, sino también en lo personal con este acercamiento a Nacho Palau: "Así se cierra, se resuelve y se da paz a esta larga etapa a la que le estoy tremendamente agradecido, y a esta vida que elegí vivir y que tan especial fue. Ahora arranco otra", señalaba el cantante, visiblemente emocionado por todo lo que está por venir ahora que ha enterrado el hacha de guerra con su ex.

Miguel Bosé y Nacho Palau ponen tierra de por medio tras sus vacaciones

Sin embargo, todo lo bueno también llega a su fin, y con estas vacaciones no iba a ser distinto. Es por ello que, hace tan solo unas horas, Miguel Bosé y sus hijos regresaban a casa para dar continuidad al verano lejos de España y concretamente en México, donde residen de forma habitual. Entre tanto, Nacho Palau también ha vuelto a su hogar con las energías completamente renovadas y sin tener ninguna preocupación en lo que a la salud se refiere. Y es que, era durante el pasado mes de marzo cuando el valenciano hacía uso de sus redes sociales para confirmar que estaba totalmente curado del cáncer de pulmón que se le había detectado durante su andadura por los Cayos Cochinos.

Pero lo cierto es que no todo es de color de rosa en la vida de Nacho Palau. Aunque han sido muchos sus intentos por conseguir que sus hijos y los de Miguel Bosé crezcan de manera conjunta, la Justicia dictaminaba lo contrario: "No se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, que no son hermanos. También les han dicho que no tienen dos papás, todo esto después de 5 largos años muy complicados para todos", se quejaba. Un dato que no les ha impedido, a todos ellos, disfrutar al máximo del verano en Mallorca.