Miguel Bosé se somete a una delicada operación

Miguel Bosé ha sufrido un nuevo bache de salud. Después de varios problemas en su voz, el artista se ha enfrentado ahora a una nueva cirugía. Eso sí, no estaba relacionada con su instrumento de trabajo, sino con su espalda. Tal y como ha podido saber la revista SEMANA en exclusiva, ha sido intervenido quirúrgicamente en una prestigiosa clínica de Barcelona para no perder movilidad. Un delicado momento sobre el que este medio posee todos los detalles, entre otros, el tiempo que ha tenido que permanecer ingresado. Al cantante ahora no le quedará más remedio que dar un frenazo en seco y parar su agenda, pero ¿cuánto tiempo tendrá que estar así? Desde este miércoles la información estará disponible en tu kiosco y es que en el último número te contamos numerosos datos relacionados con Miguel Bosé.

La confesión de Miguel Bosé sobre su estado de salud

No eran un secreto los problemas de espalda que Miguel Bosé tenía desde que sufrió un accidente de tráfico. Se le aplastaron varias vértebras, siendo hace muy poco cuando contó que "necesitaban refuerzo". "Las vértebras aplastadas de hace veintitantos años no aguantaron más", explicó hace algunas semanas. Una dolencia que le ha provocado fortísimos dolores y por los que se ha puesto en manos de los mejores. Poco después empezó un bajón por el que todo se ha acelerado y que, por supuesto, le preocupa. No quiere que se vea afectada su movilidad a sus 67 años ni por lo que respecta a su trabajo, ni a su vida personal.

No obstante, este duro camino no lo ha recorrido solo, sino con el apoyo de sus seres queridos. Mientras muchos se preguntarán si su ex, Nacho Palau, ha estado pendiente o no de él, te adelantamos que en el interior de SEMANA te respondemos a esta pregunta. Si bien en su momento entraron en una cruda batalla que incluso llegó a los juzgados, ahora la extinta pareja está en un punto completamente diferente. No te pierdas la última edición para descubrir cuándo fue hospitalizado, quién le operó y cuál será su hoja de ruta tras el alta hospitalaria.

Miguel Bosé, obligado a cancelar su agenda por sus problemas de salud

Cabe señalar que durante el mes de octubre Miguel Bosé se vio obligado a cancelar alguno de sus proyectos como, por ejemplo, la promoción de su libro, 'Historias secretas de mis mejores canciones'. El cantante puso nombre y apellidos a su problema de salud: una hernia discal severa, que provoca un gran entumecimiento y que le lleva a descansar sine qua non. "La serie de Miguel Bosé también ha quedado pospuesta. Retomaré todo cuando sea posible", espetó. Lo que sí ha hecho ha sido postear en sus redes sociales el segundo capítulo de Telecinco, el cual está inspirado en su vida dentro y fueras de los escenarios.