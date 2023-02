Miguel Bosé da el último parte de salud de Nacho Palau y revela cómo es la relación entre ellos

A pesar de que Miguel Bosé y Nacho Palau tras su ruptura acudieron a los tribunales, ahora parecen haber acercado posturas. El escultor hace muy poco reveló que su intención era que todo estuviera bien entre ellos, un deseo que se ha cumplido y hecho realidad. "Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos", dijo hace algún tiempo. Entonces, no imaginaba el giro que iba a dar su relación, mucho menos que Bosé sería de nuevo una pieza fundamental en su vida. Pues bien, el cantante ha revelado ahora que es un gran apoyo para él y que, además, adora a su actual novio, Cristian Villela, quien no se separa de Nacho desde que le diagnosticaran el cáncer de pulmón. Estas declaraciones suponen toda una sorpresa para el entorno de ambos, que se alegran enormemente de lo que se considera un paso al frente.

Vídeo: Europa Press

Nacho Palau y Miguel Bosé se enemistaron después de que su relación saltara por los aires, pero la enfermedad ha vuelto a unirles. Ahora el cantante se ha convertido en un pilar para Nacho, en quien se apoya y con quien comparte muchas de las secuelas de su enfermedad. "Cuando perdí la voz, sentí mucha empatía con Miguel (...) me dijo que estaba ahí, que no me preocupara", asegura el valenciano, quien mantiene que Bosé ha estado pendiente de él y su evolución desde la distancia. No está siendo un camino fácil, pero poco a poco han logrado una amistad que parece ser a prueba de bombas. Si bien Nacho ha llegado a decir que si a él le pasara algo, tendría claro que Miguel estaría ahí para sus hijos, Bosé ahora ha hablado sobre su ex frente a las cámaras de televisión.

"Nacho está estable, está bien. Hablamos mucho", ha comenzado diciendo Miguel Bosé mucho más relajado con las cámaras. Una actitud más sosegada y que deja ver que poco a poco él y su exnovio, con quien estuvo 26 años junto a él, han llegado a un punto en común. El cantante, además, ha hablado sobre cómo se encuentran sus hijos y ha encumbrado a la pareja de Nacho, de quien solo tiene buenas palabras. "Es un tipazo, ha rehecho su vida. Tiene una pareja que es una mega súper tipo...", desliza, palabras que no te puedes perder en este artículo.

Aunque fue el pasado verano cuando Nacho Palau obtuvo respuestas sobre su enfermedad e inició un tratamiento contra el cáncer, meses después él y Miguel Bosé han enterrado el hacha de guerra. Fue el intérprete de 'Amante bandido' el que se puso en contacto con su ex para mostrarle su preocupación y su ayuda, garantizándole también que si sucediera algo él se ocuparía de sus hijos. "Si algo te pasa, yo me haré cargo de tus hijos. Por fin hubo algo de paz entre ellos. Sin embargo, lo que definitivamente los acercó, fue el diagnóstico de Nacho", fueron las palabras de Bosé a Nacho según un medio mexicano.

Ahora Bosé ha roto su silencio, dando igual los años que lleven separados y las guerras que han existido entre ellos. Se queda con lo bueno vivido entre ellos y prefiere olvidarse de todos los enfrentamientos públicos o privados que les han distanciado, distancia que, por cierto, Bosé se ha apresurado a negar.