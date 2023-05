Miguel Bernardeau acaba de mostrar una cara muy diferente a la que nos tenía acostumbrados. Siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano cuando ha hecho alguna reaparición pública. Sin embargo, este miércoles se dejaba ver en el centro de Madrid, donde acudió a un evento para apoyar a un amigo, y se mostró de lo más simpático con la prensa.

Aunque no ha querido nunca hablar de su vida personal, el hijo de Ana Duato se ha animado a decir lo que piensa de la nueva relación de Aitana con Sebastián Yatra: "Estoy súper contento". Intentando ser discreto con su vida privada y sin confirmar si ha rehecho su vida, el joven sentencia: "He venido con mi amigo que está presentando su libro de surf, estábamos aquí tan tranquilamente. Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento".

¡Dale al play y mira cómo reacciona cuando le preguntan por Aitana!

Vídeo: Europa Press.