Aitana en Londres y Miguel Bernardeau en Canarias. Esta está siendo la hoja de ruta de dos exnovios que acaban de dar por finalizada su relación. Con muchos kilómetros de por medio y con compañía completamente diferente, lo que deja ver que, al menos de momento, los dos han puesto tierra de por medio tras su ruptura. De hecho, el actor lo hizo hace tiempo por su último proyecto audiovisual y es que está grabando ‘El Zorro’ para ‘Amazon Prime Video’, trabajo en el que ejerce de protagonista y que se ha grabado en Canarias. Precisamente allí el joven ha sido pillado compartiendo tiempo con su familia, un instante en el que se puede ver su versión más relajada junto a sus pilares más férreos. Sus padres, su hermana o algunos amigos son solo parte de las personas que le han acompañado durante una comida cerca de la playa, todo un planazo que a él le ha supuesto un chute de energía.

El actor está triunfando en el plano laboral y eso le hace muy feliz, una lucha en la que sus padres no le han soltado de la mano. Saben que tiene talento más que de sobra y le apoyan en cada paso que dé, tal y como demuestran estas imágenes que te ofrecemos en este artículo. En ellas se puede ver que una comida basta para que él desconecte, así como el mar, el cual le mantiene embelesado y le ayuda a olvidar todos los problemas que a veces están presentes en nuestras vidas. Aunque él ha preferido no pronunciarse acerca de cómo se encuentra, su entorno mantiene que no le está resultando nada fácil pasar página y comenzar una nueva vida sin la artista a su lado.

Vestido con unos originales vaqueros, una camiseta ancha y unas gafas que le protegían del sol, Miguel Bernardeau no llamó la atención del resto de personas que estaban cerca de él en el paseo marítimo. Había varios grupos mirando el mar, entre ellos, el que estaba junto a Miguel y sus acompañantes en este día en el que pudieron disfrutar del buen tiempo. En manga corta y con unas temperaturas muy distintas de las que hay actualmente en Madrid, ciudad en la que él reside, el intérprete está gozando al máximo de unas semanas de trabajo en las que también hay tiempo para el ocio.