Miguel Ángel Muñoz y su tata: una gran historia de amor en fotos

Luisa Cantero Sánchez, más conocida como la tata, fue la maestra y musa de Miguel Ángel Muñoz. La hermana de su bisabuela, quien le crió de niño, nos ha dejado este 22 de julio, a los 98 años. El "gran amor" del actor, como él ha manifestado en una emotiva carta de despedida, se convirtió en los últimos años en un personaje muy querido en redes. El intérprete mantenía un vínculo muy especial con ella que queremos recordar abriendo este álbum tan personal a modo de tributo.

La tata era una mujer incombustible a la que Miguel Ángel Muñoz está muy agradecido. No solo fue su maestra y musa, también su "actriz" en el documental que le dedicó, '100 días con la tata'. Una preciosa aventura que filmó para 'Netflix' durante la pandemia junto a un pilar en su vida a la que convirtió en una auténtica 'influencer'. El perfil en redes de la tata es una delicia para sus seguidores. Además, su despedida ha estado a la altura de una gran mujer, y es que incluso preparó una bonita carta de despedida junto al actor.

La carta de la tata desde el cielo

"Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Por eso ponemos esta fotito juntos despedirme porque hemos estado juntitos hasta el final, como cuando era así de pequeñito y yo me lo llevaba al trabajo. Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que sí. Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa #CuarenTATA. Y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película #100DIASCONLATATA".

"Me voy al cielo, AGRADECIDA, FELIZ y llena de AMOR. Son muchos añitos los que tengo (98) y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida. Os deseo mucha salud para todas y que disfrutéis la vida porque es con lo que os vais a quedar. Aquí uno no se trae nada más que lo vivido, así que sed buenas, sonreíd y amaos mucho. Yo he tenido la gran suerte de tener una relación llena de amor con Miguelito que me ha hecho querer vivir todos estos años por él y por lo felices que hemos sido juntos.

Por mí, me hubiera ido al cielo hace ya 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparado para este momento".

"Ahora si os digo, que aquí se está muy bien y que yo soy feliz de haber venido ya. Lo necesitaba y Miguelito ha sido valiente para acompañarme hasta el último momento dándome la manita como yo hice con mi mamá. Ha sido muy bueno y se lo agradezco mucho. También a mis cuidadores que son familia, Norma y Eli y a Mari Carmen, Elena, Marisol y a cada una de las personitas que me han acompañado tan bien. No estéis tristes y no le tengáis miedo a la muerte (la hermana muerte), porque nacemos para morir y cuando el señor quiere igual que nos trae, nos lleva.

"Ya no me extiendo más, quizá algún día le envía algún mensaje a Miguel Ángel y os diga alguna cosita, pero hemos pensado que esta comunidad es tan bonita que hay que mantenerla activa y para ello, habrá alguna personita que siga poniendo cosas bonitas, no solo de mí, sino de otras cositas que puedan ser importantes para vosotras. Así que Miguelito se encargará de ellos y yo sé que lo hará muy bien. Dice de hacer una fundación o algo así con mi nombre y a mí me da la risa. Pero bueno que haga lo que considera porque yo confío en él. ¡Os quiero mucho bonitas! Ya descanso en Paz".

