Miguel Ángel Muñoz visita el hospital tras sufrir una lesión

5 Miguel Ángel Muñoz ha terminado en el hospital tras lesionarse

Junto al vídeo ha puesto la palabra ‘HOSPITAL’, mostrando que ha tenido que acudir hasta allí para curar el dolor. Unas horas antes de que empezara la carrera, Miguel Ángel Muñoz compartió con sus seguidores el momento que estaba viviendo: “Aquí estoy, feliz en Chicago, a menos de 24 horas de correr mi cuarta maraton, con la misma ilusión que tenía hace dos años en Nueva York. La única diferencia es que la lesión que arrastro en los tibiales me ha impedido prepararla y tuve que dejar de correr hace seis semanas”.

El actor español ha querido aclarar que ha estado sometiéndose a algunas pruebas: “Después de haberme hecho resonancias y sabiendo que aunque me dolerá lo más grande, no hay riesgo de lesión, el reto de terminarla será heroico y a por él voy”. “Si me tengo que retirar, no habré cumplido el reto, pero si el sueño de vivir otra maravillosa experiencia con uno de mis mejores amigos y poder conocer esta increíble ciudad”.