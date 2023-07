Miguel Ángel Muñoz está viviendo una de las etapas más duras de su vida después de que falleciera su Tata, a la que estaba muy unida. Han sido días tremendamente duros, pero el actor ha elegido este martes como el día de volver a la rutina. Como apasionado del deporte que es, Miguel Ángel Muñoz ha querido descargar todo el dolor que siente haciendo deporte en la piscina y ha llamado a este momento: "rehabilitación".

Una rehabilitación que se basa en hacer natación en la piscina. Miguel Ángel Muñoz ha hecho como 500 largos en una piscina climatizada. Además, ha querido dar un dato de cómo se siente en estos momentos: "Lo peor es que la vida continúa... pero no es igual", ha escrito junto a un emoticono en forma de corazón envuelto por una venda, en señal de que está todavía en duelo e inmerso en el proceso de hacerse a la idea de que su Tata ya no está.

El actor está haciéndose a una nueva vida sin su Tata

El vídeo que ha compartido nos ha permitido ver su rostro, ya que él mismo ha querido mostrarlo después de haber estado nadando en la piscina. Vemos a un Miguel Ángel Muñoz triste y roto. Aún así, ha querido ser fuerte y retomar el deporte que tanto bien le hace. Ahora que atraviesa un momento de duelo, el actor se refugia en sus aficiones para sobrellevar la ausencia de la que era la persona más importante de su vida.

Fue el intérprete el encargado de comunicar la triste noticia a través de las redes hace apenas unos días. En su Instagram compartió una carta de despedida dirigida a su "maestra, musa y gran amor". "No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz. Es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos", así comenzaba la misiva que ha dedicado a Luisa Cantero, su querida tata. "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca".

Escribió una carta para despedirse de su Tata, a la que adoraba

"Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirme hasta que no estuviera preparado como en este último tiempo", indicaba Miguel Ángel Muñoz.

Así fue la despedida de la tata

Miguel Ángel Muñoz ha reconocido que la despedida fue tal y como la quiso su tata. "Discreta, sencilla y rodeada de unos poquitos, aún sabiendo que hay taaaaanta gente que le hubiera gustado estar. Pero era tu decisión y yo me siento muy orgulloso de que hayamos podido hacerlo así. Doy las gracias a todos los que habéis estado, habiendo sido avisados en 24 horas y viajando desde tantos kilómetros muchos de vosotr @s para poder acompañarnos. También a los que no habéis podido asistir pero estábais ahí de otra manera. Y sobre todo a vuestra discreción para que haya podido ser yo quien lo comunique con la delicadeza que a la tata le hubiera gustado".