Miguel Ángel Muñoz reacciona a la boda de su ex, Ana Guerra, con Víctor Elías

Ana Guerra y Víctor Elías acaban de dar un paso muy importante en su relación. Y es que han anunciado que se casan cuando atraviesan un bonito momento en su historia de amor. Hay que recordar que fue en febrero de 2022 cuando saltó la noticia de que estaban juntos, pero lo cierto es que llevaban ya unos meses saliendo. Ahora anuncian su boda y la noticia ha provocado numerosas reacciones, sobre todo de rostros conocidos.

Uno de los famosos que no ha dudado en reaccionar a esta boda es Miguel Ángel Muñoz, que precisamente mantuvo una relación con Ana Guerra durante dos años. Terminaron en el verano de 2020, pero la relación no acabó mal. De hecho, la reacción del ganador de 'MasterChef Celebrity' deja constancia de ello: "¡Enhorabuenaaaaa! Qué alegría más grande! 🥰 @anaguerramusic ♥️💍 ♥️ @lalias3". Ahora solo queda esperar la fecha de la boda y de los invitados que acudirán al enlace.

Miguel Ángel Muñoz reacciona a la boda de Ana Guerra, su ex

Esta felicitación ha sorprendido a todos, ya que el actor no ha dudado en hacer pública su felicidad ante la gran noticia de que Ana Guerra se casa. Mantuvieron una relación durante dos años, pero a pesar de la ruptura, han demostrado que entre ellos reina la buena sintonía. Miguel Ángel Muñoz no puede alegrarse más y ha querido dejar constancia de ello en la publicación que su ex y su prometido han compartido con orgullo y felicidad.

Ana Guerra y Víctor Elías no pueden estar más felices con el paso que van a dar en su relación: "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero. 💍", han escrito. Junto al bonito mensaje, la cantante y el actor y el músico han compartido unas tiernas imágenes del momento del compromiso. Las imágenes demuestran que han vivido con mucha felicidad este momento compromiso. Ambos presumen de sus anillos con una sonrisa en el rostro. Y es que ambos han tenido una joya. La de Ana Guerra se trata de un solitario, rematado con un brillante y la de él es es una alianza baguette con brillantes en color negro, haciendo de este anillo una joya más masculina.

La pareja se ha regalado anillos de compromiso

La noticia del compromiso de Ana Guerra y Víctor Elías llega justo cuando la cantante ha hecho una confesión de lo más llamativa sobre la nula relación que tiene con Aitana. Después de muchos rumores sobre el fin de su relación, la canaria ha terminado confirmando lo que era un secreto a voces: "Hace dos días la vi y estuve con ella, pero ya no hablo con ella. Nos ha separado la vida de una forma natural... Piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida y no es así", empezaba diciendo Ana Guerra. Pero la cosa no se quedaba ahí: "Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar bien y volvamos a tener esa relación". Y la cantante deja claro que entre ellas no hay relación: "No sé dónde está Aitana ni ella sabe dónde estoy yo, y no pasa nada".