3 Un bonito mensaje de despedida

Miguel Ángel ha rescatado unas palabras que el productor le dedicó hace unos años y las ha hecho suyas para despedirse de él. «Conocí a José Sámano cuando tenia 62 años. Hoy nos ha dejado a la edad de 76. En este tiempo no he conocido a nadie igual en ninguno de los aspectos fundamentales de la vida. Espero no defraudarte nunca y que allá desde donde me veas te sientas orgulloso de mí. Te querré siempre», concluye.