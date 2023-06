Miguel Almanzor, el hijo de Mari Carmen y sus muñecos, ha acudido este miércoles 21 de junio al tanatorio para dar el último adiós a su madre, que falleció el pasado jueves. Es el único hijo de la ventrílocua y está destrozado por su muerte. Llegaba con rostro serio y oculto bajo unas gafas de sol. Allí se encontraba a la prensa, a la que pedía que esperaran un poco para ver a su madre. Minutos más tarde volvía para atender a la prensa con cariño y simpatía.

Asegura sentirse todavía "en shock". Están siendo días de hacerse a la idea de que su madre lo ha dejado para siempre: "Creo que todavía no hemos llegado al vértice, supongo que nunca se me había ido un ser querido tan cercano y creo, según me han dicho, que lo peor está por venir, pero muy mal te levantas, pasas de la tristeza más absoluta y la impotencia a la alegría porque siento a mi madre conmigo, siento a la mejor versión de mi madre conmigo", ha empezado diciendo Miguel.

Miguel Almanzor está asimilando la dura noticia todavía

Todas las versiones de su madre las tiene todavía muy presentes: "A esa Mari Carmen de los 80 o incluso interior, incluso antes de que yo naciera. Sientes a la Mari carmen joven a mi lado en todo momento y sé que esto puede parecer una tontería, pero mi madre a muchas personas, o a mí me lo parece, siempre me decía que cuando se marchase, estate muy pendiente de las señales y os puedo asegurar que me han llegado señales por todos lados. No quiero especificaros cuáles son, igualmente me estoy volviendo completamente loco, pero por eso pasas de la alegría a la tristeza porque siento que está conmigo y que va a estar conmigo siempre".

Ahora toca hacerse con su nueva vida, pero no olvida lo que va a echar de menos de ella: "Uf, pues mira ahora mismo daría lo que fuera no porque me dijera te quiero, sino que viniera y me echara la bronca con algo. Que me dijera, Miguel, tienes que hacer esto así y esto asá hasta eso daría, que se preocupara por mí tanto como se preocupaba hasta el límite. No sé, todo, lo malo y lo bueno voy a echar de menos. Cuando una persona se va, no tiene nada malo, pero mi madre también tenía su otra cara como todos nosotros y echas de menos lo malo y lo bueno. Te das cuenta que nada realmente importaba, que esos pequeños enfados que todos hemos tenido con nuestros padres eran por nuestro bien como hijos y que ella tenía toda la razón y que yo estaba equivocado".

¡Dale al play para escuchar las palabras del hijo de Mari Carmen!

Vídeo: EUROPA PRESS.