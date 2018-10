9 Se acuerda de José Fernando

Horas antes del día ‘D’, Michu se ha acordado en su cuenta de Instagram del amor de su vida: “Mañana es el día, a las 8 de la mañana. Es una sensación extraña, voy teniendo ganas de que llegue el momento y contaros a todas las personas que se preocupan y me apoyan. Vuestro apoyo me tiene fuerte, pero sobre todo el de mi gran amor, JF…porque hay distancias que unen y porque aunque no estés presente, estás. Te amo. Gracias por esa hija tan preciosa que tenemos! Sois mis vidas.