Michu anuncia el fin de su relación con José Fernando Ortega

MiLa comunión del pequeño José María, el hijo que tienen en común José Ortega Cano y Ana María Aldón, ha reunido a la familia, pero no al completo. La celebración ha tenido sonadas ausencias, entre ellas, la de Gloria Camila Ortega. Quién sí ha podido acudir a la cita ha sido José Fernando Ortega. Poco después de que se hicieran públicas las fotos del acontecimiento, la madre de su hija, Michu, aprovechaba para romper su relación con el joven.

"Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María", ha publicado en sus historias de Instagram. Un mensaje con el que deja claro que no tenía ningún conocimiento de la celebración y que hasta entonces continuaba manteniendo una relación sentimental con José Fernando Ortega. Una historia que ha estado repleta de altibajos con distintas idas y venidas. En noviembres de 2021, Ana María Aldón también confirmaba la ruptura públicamente: "A día de hoy no hay relación. La relación está rota. No hay boda. Eso es así. No estoy en contra de que alguien se case, todo lo contrario, pero yo creo que eso es lo que le gustaría a ella".

José Fernando Ortega reaparece en la comunión de su hermano

Gracias a este destacado acontecimiento familiar hemos podido volver a ver a José Fernando quien continúa recibiendo tratamiento en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Madrid. El pasado verano, SEMANA publicaba en exclusiva que el joven debía permanecer un año más ingresado. Un auténtico mazazo para él y su familia. Según pudo saber nuestra revista el motivo fue que se saltó la orden de alejamiento contra Michu.

Sin embargo, el joven está teniendo más permisos y en los últimos meses le hemos visto disfrutando de importantes reuniones familiares, entre ellas, el cumpleaños de su hermana, Gloria Camila, que tuvo lugar el pasado mes de febrero. Durante la fiesta, José Fernando dedicó unas tiernas palabras a su hermana con las que quiso recordarle lo importante que es en su vida. "Quería expresar mis sentimientos hacia ti, Gloria. Me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años. Nunca me has dejado solo, siempre me has apoyado en todo", le decía.