Tiempo para reflexionar. Eso es en lo que se está centrando Michelle Salas cuando solo quedan unos días para su boda. La hija de Luis Miguel está feliz, sobre todo, gracias a un trabajo interior que lleva haciendo desde hace meses. La joven de 34 años está agradecida porque gran parte de sus seres queridos le acompañarán en su enlace con Danilo Díaz, de hecho, está previsto que su padre y Paloma Cuevas sean testigos de su 'sí, quiero'. Así lo dejaba ver el cambio de agenda del artista en el mes de octubre, giro que le permitiría acudir al gran día de su hija, con quien actualmente se lleva de maravilla. Cuando ya ha comenzado la cuenta atrás, Michelle ha compartido un enigmático mensaje, pues no tiene destinatario. Eso sí, sus fans están convencidos de que es para ella misma.

Michelle Salas se dice a ella misma: "Estoy orgullosa de ti"

"Estoy orgullosa de ti. Estás librando batallas que nadie conoce, enfrentando traumas pasados, descubriendo tu dirección, tratando de mostrarte y construyendo relaciones más sanas. Mientras tanto estás trabajando para alcanzar tus sueños, incluso en noches sin dormir. La vida no es nada fácil, pero aquí estás, caminando hacia un futuro mejor para ti y tus seres queridos, a pesar de los obstáculos que te agobian", dice Michelle en su última foto. Con estas palabras la hija mayor de Luis Miguel dice en voz alta que cree que va en el camino correcto y que, sobre todo, está haciendo todo porque así sea.

La hija de Luis Miguel reconoce que no ha tenido una vida fácil

Cabe recordar que le influencer no fue reconocida por su padre hasta que ella tenía 18 años, lo que hizo que su camino hasta entonces estuviera lleno de piedras. Habladurías, rumores e incluso luchas constantes consigo misma fueron algunas de las batallas que tuvo que librar siendo solo una adolescente, recuerdos que por supuesto han dejado un gran poso en ella. Ahora, años después de aquello, Michelle Salas hace un análisis de cómo y cuánto ha cambiado su vida en los últimos tiempos.

Aunque esta ilusión y avances no son los únicos de la familia. Mientras Luis Miguel triunfa con su gira musical, Paloma Cuevas anunciaba que "tiene nuevos proyectos profesionales" con Rosa Clará. No ha querido desvelar exactamente de qué se trata, pero no será la primera vez en la que ambas unen sus talentos para lanzar nuevas colecciones de una firma repleta de éxitos.