Ante las informaciones sobre el polémico funeral de Bernardo Pantoja, -con grave altercado familiar y desmayo de la tía del difunto incluido– Mercedes Bernal ha estallado. La madre de Anabel Pantoja asegura que se han dicho muchas mentiras sobre las horas finales del sevillano, así como de cuál es su relación con Junco, la que fue pareja de su exmarido durante dos décadas. Merchi ha enviado un audio a Belén Esteban en el que niega de manera tajante haber reclamado una medalla de oro a la japonesa. Asimismo, desmiente haber tenido rifirrafe alguno con ella en la habitación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde el hermano de Isabel Pantoja perdió la vida a los 69 años.

«Yo he estado en la habitación junto a Junco, a Isabel y a mi hija. Y yo no he cruzado una palabra con esta señora. No he tenido nada. Jamás he hablado con ella. Yo nunca he hablado con esta mujer«, arranca diciendo Merchi en un audio de WhatsApp que ha enviado a la de Paracuellos. La andaluza está indignada porque se ha dicho que le exigió a Junco que se quitara una medalla de Bernardo Pantoja para dársela a su hija. «¿Cómo pueden sacar estas mentiras y estas injurias? Esto es muy fuerte. Eso es mentira, no he cruzado palabra», prosigue en su mensaje.

«No he cruzado palabra con Junco», sentencia Merchi, madre de Anabel

«Lo único que le pedí fue el cojín que tenia, el cojín de su padre para mi hija. Hay testigos, lo pueden corroborar. Yo estaba fuera en el pasillo. Yo he entrado en la habitación en dos o tres ocasiones. Ella entraba y salía, entraba y salía… No he cruzado palabra. Que no digan más mentiras, por Dios. Que esto no hay cuerpo humano que lo resista».

Sobre la cadena de oro que lucía Anabel Pantoja en el funeral de su padre, Mercedes BErnal ha explicado: «¿Cómo voy a consentir yo a mi hija que le quitara una cadena (a Junco)? Esa cadena la tenía yo. Esa cadena llevaba guardada 20 años y se la puse yo a mi hija. Y ya está. Y me arrepiento enormemente de haber sacado la cadena y habérsela dado a mi hija».

«Si se estábamos las tres solas en la habitación: Junco, Anabel y yo, ¿quién ha dicho eso?», lamenta Merchi

Mechi cuestiona, enfadada, el origen de los comentarios sobre la medalla que colgaba del cuello de Anabel en el último adiós a Bernardo Pantoja: «Si se supone que estábamos las tres solas en la habitación: Junco, Anabel y yo, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha sacado esa información, si estábamos solas en la habitación? No digáis más mentiras por hacer audiencias. Es muy fuerte todo. Por favor, que estamos viviendo momentos muy duros. Si encima echáis leña al fuego no hay Dios que se recupere».

Minutos antes de dar a conocer los audios de Merchi, Belén Esteban salía en defensa de su excompañera y amiga: «Tiene 1.500 defectos, pero sé lo que ha hecho, sé como es ella y sé cuánto ha sufrido. Vivir con un padre vivo, pero ausente, es muy doloroso… Y no un padre al que quieres, si no al que adoras. Para mí Anabel no es una amiga, cuando he necesitado algo siempre ha estado. Me mato con ella a veces porque lo que dice tiene que ser, pero Anabel es generosa. Cuando dice que no es generosa… ¡Qué poco la conoce la gente! Es una de las personas más generosas que he conocido en mi vida. Lo que no voy a permitir es que nadie diga que es una mala hija porque no lo ha sido ni cuando no ha estado el padre».