Merchi, la madre de Anabel Pantoja, está sufriendo también las consecuencias de que su hija esté en el foco mediático por varias polémicas. Ella trata de hacer vida normal en Sevilla, donde vive y recibe la visita de la 'influencer' con asiduidad. Aunque sabe que puede ser perseguida por la prensa, esta sigue extrañándose y sorprendiéndose cuando ve una cámara.

Este miércoles, Merchi se ha dejado ver por las calles de Sevilla y ha estallado contra la prensa: "¡Que no me grabes que yo no soy personaje público! Yo no me he sentado en un plató a cobrar dinero, ¿eh? Que es muy distinto". La excuñada de Isabel Pantoja se mostraba de lo más alterada al preguntarle por la salud de la influencer, quién acudió ayer al médico: "¡Pues no os preocupéis tanto!".

¡Dale al play para ver el enfado de Merchi!

Vídeo: Europa Press.