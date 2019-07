El pasado 30 de junio conocimos la triste noticia. Pedro Trullijo, el padre de Merche, fallecía tras una dura batalla contra una larga enfermedad. Fue la propia interprete de «Abre tu mente» quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales. La artista ha visitado ‘Viva la vida’ y no ha podido evitar emocionarse al recordar a su padre.

Merche, desolada tras la muerte de su padre

«Cuando te toca una enfermedad tan mala como el cáncer llega un momento en que solo quieres que no sufra. Se ha ido contento, con sus hijas y sus nietos. Que Dios lo tenga, que esté feliz. Lo mejor que hacía era cantar. Me siento tan querida en Cádiz y quiero dar las gracias por el cariño que me han dado a mí y a mi padre», ha dicho la interprete entre lágrimas.