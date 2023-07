Mercedes Milá, a Bertín Osborne: “Tu reacción es repugnante”

Se ha convertido en el protagonista indiscutible del día. A la noticia bomba que suponía el anuncio de su nueva paternidad con Gabriela Guillén a sus 69 años, sus incendiarias declaraciones y las numerosas críticas que ha acumulado en las redes sociales… Ahora se suman las reacciones de numerosos personajes conocidos que ponen en entredicho lo que ha confesado el cantante de rancheras. Y es que Bertín reaccionaba esta mañana a su futura paternidad, afirmando que todo ha sido “un accidente”. Gabriela ha tenido que oír esta misma mañana, en boca de Bertín, que su embarazo "no es ni buscado ni deseado”. El presentador ha querido desmarcarse y ha asegurado, en el programa de Federico Jiménez Losantos, pero que se “hará cargo e intentará ayudarla en todo”, reconociendo que la noticia no le ha hecho ninguna gracia.

Mercedes Milá ha sido una de las primeros rostros conocidos que ha alzado la voz para criticar la actitud del presentador de ‘Mi casa es la tuya’: “Me sale del alma, Bertín nos conocemos desde hace años, pero esta reacción al embarazo de la chica con la que estás, estabas o lo que sea. Tu reacción de que este hijo no es deseado, es tan repugnante, triste, es tan antigua, ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían mantenido una relación se desentendían de las consecuencias”, confesaba la presentadora sin poder reprimir su muesca de desagrado. Y no podía evitar lanzarle un mensaje de cariño a ‘Gabi’ y su futuro bebé: “A ella le mando una abrazo enorme”.