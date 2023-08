Mercedes Milá, rescatada en altamar

Nadie duda de que Mercedes Milá es una de las personas más sinceras del panorama nacional. Sea cual sea la polémica, la que fuera maestra de ceremonias de ‘Gran Hermano’ expresa su parecer sobre ella en sus redes sociales. Además, ha hecho de estas su principal escaparate a la hora de hablar sobre su día a día, algo que ha sucedido en la última ocasión cuando ha relatado un susto que ha quedado en anécdota durante sus vacaciones en Menorca.

Al visitar uno de los puntos más característicos de la isla balear en cuestión, Mahón, la periodista no quiso dejar pasar la oportunidad de salir a navegar a alta mar y ver en primera plana las aguas cristalinas que cubren la costa. Un momento en el que probablemente no había llegado a imaginar que todo daría un drástico giro de 180 grados por el que tendría que pedir ayuda a un amigo.

Con un carrusel de imágenes, Mercedes Milá ha contado con todo lujo de detalles qué ha sido exactamente lo que le ha pasado: "La historia de un rescate ⛵️ que podría haber acabado en desastre y por suerte solo ha sido una aventura más. Os lo cuento en los vídeos", comenzaba explicando con unas instantáneas en las que aparece subida a un pequeño barco que unos minutos después se fue "contra las rocas", provocando así "un desastre". Sin embargo, el Dr. Javier Herrero fue quien acudió a ayudar a la comunicadora y a su sobrina del choque, y es por ello que probablemente se trate de una historia que la de Esplugas de Llobregat nunca olvidará.

Una actitud que ha contado con partidarios y detractores

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación ha recopilado miles de "me gusta" y comentarios de algunos usuarios de Instagram que consideran que Mercedes no ha tenido responsabilidad en el agua. Y es que, al contar Milá que la gasolinera estaba cerrada en agosto y que fue ese el motivo que casi produce el accidente, muchas han sido las personas que han querido advertir a la periodista de que se trata de una actitud muy peligrosa. No obstante, también han querido ensalzar la labor del amigo de la comunicadora a la hora de acudir al rescate de ésta y de su familiar en tiempo récord para que la situación no fuera a mayores.