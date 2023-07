Mercedes Milá, sobre Jorge Javier Vázquez: "Hablo con él a diario"

Este viernes, 14 de julio, se ha emitido el último 'Deluxe'. El programa hermano de 'Sálvame' llega a su fin después de casi 750 programas en emisión. Para poner el broche de oro al formato, Mercedes Milá se ha convertido en una de sus últimas invitadas. La presentadora ha querido pronunciarse sobre su polémica reacción al conocer la nueva paternidad de Bertín Osborne y también se ha acordado de Jorge Javier Vázquez, quien ha estado ausente.

Mercedes Milá se ha deshecho en halagos a la hora de hablar de Jorge Javier Vázquez. La presentadora ha confirmado que hasta segundo antes de sentarse en la silla de invitada estaba hablando con él. "Hablo con Jorge a diario, ahora mismo he estado hablando", contaba risueña. Por otro lado, la periodista le ha echado en cara que no estuviera presente en el final del 'Deluxe': "Te echo de menos, eres un cabrón por no estar aquí". Solo tiene buenas palabras hacia el de Badalona, a quien ha considerado siempre un gran compañero y con el que guarda una más que estrecha amistad. "Una persona que se ríe tanto en un plató, que se tira al suelo... esa persona es un maestro", admite.

Algo parecido se lanzaba a afirmar Kiko Matamoros, quien también reconocía que se le echaba de menos. Sin titubear, el colaborador del programa aseguraba que Jorge Javier Vázquez era "el mejor presentador que ha pisado esta cadena en la vida". Y matizaba con que había dicho "presentador" y no presentadora para que "la señora" no se enfadase, en clara referencia a Ana Rosa Quintana. "Quien de verdad conoce a Jorge sabe de la pasta que está hecho, quien de verdad le conoce le adora, independientemente de su pensamiento político. Está al lado del que le necesita, siempre se ha puesto delante del débil, es un tío cojonudo", piropeaba el marido de Marta López Álamo.

La opinión de Mercedes Milá sobre la cancelación de 'Sálvame'

A este respecto, Mercedes Milá no se ha cortado a la hora de opinar acerca de la cancelación de 'Sálvame'. "Creo que es un tema ideológico", aseguraba sobre el fin de los dos formatos. “No es ya que se acaba un programa y que te va a dar un consejo, de que está vacío. No, aquí hay que militar. Y yo, por eso estoy esta noche aquí. Porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho", afirmaba la presentadora y dejaba claro que su presencia en el último 'Deluxe' se debía a un tema de "solidaridad" con La fábrica de la tele y todos sus trabajadores.