Mercedes Milá lanza un emotivo mensaje a Isa Pantoja tras exponer la dura historia de su adopción

Las palabras de Isa Pantoja en ‘¡De viernes!’ no han dejado a nadie indiferente. La hija de la tonadillera se sinceraba como nunca antes sobre cómo descubrió que era adoptada. Una durísima historia a la que ahora ha reaccionado Mercedes Milá en redes sociales, que ha querido brindar todo su apoyo a la hermana de Kiko Rivera en un momento de lo más emotivo.

Con una imagen de Isa en el nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, Mercedes Milá ha dado pie a una carta muy sincera: “Ya he escrito aquí alguna vez que esta chica me merece un gran respeto y le tengo mucho cariño. La descubrí en el paso de su marido Asraf Beno por ‘Supervivientes’, y aunque no hemos llegado a conocernos personalmente todavía, nos apreciamos mutuamente y espero poder abrazarla muy fuerte cuando sea posible. Se me partió el alma viendo esa carita descompuesta al hablar de su adopción”, ha comenzado escribiendo la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’.

Sus palabras no han quedado ahí, y Mercedes ha seguido haciendo hincapié en el dolor que demostró la colaboradora de la cadena de Fuencarral y que no ha utilizado para herir a ningún ser querido: “Esas lágrimas rebeldes bajo su flequillo nuevo que le sienta tan bien y le ayudaba a disimularlas. Esa mirada nueva a un pasado que le habían ocultado. Ese rechazo a ver imágenes que le hacían daño. Esos recuerdos precisos del nacimiento de su hijo acompañada por su madre a un lado y de su imprescindible Dulce al otro. No salió por su boca ni un reproche, ni una crítica. Esta chica es una montaña de amor, empatía y generosidad. Tendrá defectos, habrá sufrido una adolescencia difícil y rebelde pero por Dios santo, qué menos!”, ha exclamado.

Mercedes Milá comparte su conversación más íntima sobre la adopción de Isa Pantoja

Milá también ha querido hacer referencia a su amiga Sue, quien ha vivido una situación muy similar a la de Isa y se siente identificada con ella: “Sigo muy de cerca el proceso de adopción de mi amiga Sue. Mi amiga me ha contado que esa criatura lleva en su cerebro el miedo al abandono desde los primeros instantes de su nacimiento, creo que eso fue lo que más me impresionó”, ha revelado.

Para poner el broche de oro a su alegato a favor de la hija de Isabel Pantoja, la periodista ha compartido con sus más de 300 mil seguidores de Instagram su conversación más íntima con su amiga: “Hoy Sue me escribe esto que comparto con vosotros: ‘El viernes vi a Isa Pantoja y no te imaginas lo que me pudo conmover. No hay ni un solo paso del proceso de adopción que en su caso se haya hecho bien. No digo que haya sido de forma intencionada, pero eso no me pasó a mí con el proceso que viví, y vivo, con mi hijo. Una niña no puede enterarse de que es ‘adoptada’ por los compañeros del colegio, no pueden decirle que sus padres biológicos se mataron en un accidente si es mentira, no es normal que nunca haya visto una fotografía de sus primeros momentos con su madre adoptiva. Nada en ese proceso de adopción que vimos anoche se ha hecho bien. Esa chiquilla tiene un equilibrio mental que no es proporcional a la barbaridad que ha vivido… Esa madre biológica no tiene derecho a descubrirse como lo hizo, si de verdad le importaba su hijita. Siempre tiene que prevalecer el bien de la persona adoptada. En fin, que solo deseo que pueda ser feliz, que pueda tener su familia como la que tiene, que esa sensación de abandono y pérdida no le coma los días, que todas las cosas que desee le lleguen multiplicadas por mil. Ojalá la vida le compense por tanto dolor”.