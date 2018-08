Qué poco ha durado el romanticismo que parecía rodear al noviazgo de Álvaro Muñoz Escassi y Carmen Matutes. La que apuntaba a ser una de las parejas estrellas del verano está viviendo una de sus primeras crisis, al menos de manera pública, después de que ‘El programa del verano’ publicara los mensajes que el jinete habría intercambiado con la actriz porno Apolonia Lapiedra, con quien ya se le relacionó hace unos meses después de que una revista mostrara algunas fotografías de ellos juntos.

La publicación de estos mensajes que se intercambiaban ha descubierto los verdaderos intereses de Álvaro con la joven, de 26 años, a quien le decía cosas como subidas de tono como: “Tengo muchas ganas de verte… ¿Lo sabías? Quiero todo contigo. Te necesito. ¿Quieres ser mía?” o “Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses”.

Antes de que se conociera el contenido de los mismos, Apolonia concedió una entrevista al digital LOOK hablando de su relación Álvaro, quien le había pedido que dejara el porno algo que, sin embargo, en los mensajes de texto parece importarle y es que le llega a decir “ojalá me vean contigo. Me encantaría ser tu novio y estar orgulloso de ti. Tu trabajo me da un poco de celos. Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo”.

Si bien ni Álvaro ni Carmen han confirmado ni desmentido que estén juntos, lo cierto es que ya se han formado dos bloques diferenciados sobre cuál es la realidad de la pareja. Por un lado, una persona muy cercana a la familia Matutes aseguró a ABC que “todo es absolutamente falso. Ellos se conocen y tienen amigos en común. Carmen no quiere participar en lo que considera un circo. Él hace su vida de soltero porque es libre, igual que ella”. Y, por otro, ‘El programa del verano’ ha afirmado que sí que son pareja y que Álvaro habría sido infiel a la hija de Abel Matutes con Apolonia.