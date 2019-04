Belén Esteban es una de las mujeres más populares de España y su mensaje a la artista del momento no ha pasado desapercibido.

Belén Esteban es una de las mujeres más populares de España y por ese motivo todos sus pasos son seguidos y comentados por sus miles de seguidores, tanto en directo como en las redes sociales. Durante el fin de semana la de Paracuellos compartió una ‘storie’ en Instagram con la canción ‘Malamente’ de fondo, algo que, al parecer, tuvo una gran repercusión en el perfil de la colaboradora.

Tras ello, Belén Esteban decidió compartir una imagen fija en su perfil, y no una cualquiera, sino un primer plano de Rosalía que acompañó con un contundente mensaje de admiración y apoyo a la que ya es la artista del momento a nivel mundial: «Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música y puedo entender que haya gente que no le guste pero para mí y mucha gente es un fenómeno en la música».

La publicación no ha dejado indiferente a nadie e incluso la propia artista ha comentado en ella: «¡¡¡¡Muchas gracias Belén!!!!». Además de Rosalía, otros rostros conocidos como Itziar Castro, María Patiño o Cristina Cifuentes se han pronunciado a favor de las palabras de la de ‘Sálvame’, que cuenta con numerosos famosos entre sus más de 600.000 seguidores.

Lo cierto es que Belén Esteban es un personaje de lo más popular dentro y fuera de las pantallas y que, entre sus conocidos y amigos se encuentran personalidades tan dispares como Alaska y Mario Vaquerizo -quienes sienten devoción por la Princesa del Pueblo-, Eugenia Martínez de Irujo, Agatha Ruiz de la Prada o Boris Izaguirre.

Por su parte Rosalía ha sido un ‘boom’ inesperado no solo en España sino en todo el mundo. Con apenas 25 años la artista ha despegado de manera meteórica conquistando a todo el planeta, habiendo debutado en el cine de la mano de Pedro Almodóvar y protagonizado grandes momentos en el Festival de Coachella.