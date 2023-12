El mensaje velado de Paloma Cuevas a Luis Miguel antes de pasar la Nochevieja juntos

Luis Miguel y Paloma Cuevas están a punto de celebrar su primer año de amor. Era en enero de 2023 que por fin se hacía oficial que su bonita amistad se había convertido en algo más. SEMANA publicó las primeras imágenes (y de las pocas que hay) del cantante y la española juntos, ya que ambos llevan su relación con mucha discreción. Sin embargo, los mensajes velados del uno al otro en los momentos en los que están separados siempre están presentes, ya sea en los conciertos del artista como en las redes sociales de la ex de Enrique Ponce.

Paloma Cuevas recuerda a Luis Miguel en un plan con amigas

La pareja despedirá el año con un plan por todo lo alto y lo hará en un impresionante refugio que cuesta la friolera de 3.000 euros la noche. Han elegido México, en concreto, un lujoso resort donde él ofrecerá un concierto frente a 5.000 personas. Pero antes, han hecho un paro en el viaje y ambos se han reunido en el enorme piso que tiene la hija de Victoriano Cuevas en una de las mejores zonas de la capital. Planes con amigos los días previos al Fin de Año para luego reencontrarse y celebrar su primer año juntos en un megaresort que se encuentra en la Riviera Maya. Ha sido en uno de esos planes con amigos en el que Paloma Cuevas le ha enviado un mensaje velado a su pareja.

La diseñadora de moda ha compartido unas imágenes en su perfil personal de Instagram en las que aparece junto a unas amigas. Ni rastro de Luis Miguel, ya que prefieren no ser vistos juntos más de lo necesario. Paloma Cuevas ha elegido un plan navideño con amigas para pasar su última semana del año en la capital, y así se lo ha hecho saber a sus más de 324 mil seguidores. "Amigas del alma: la familia que uno elige", ha escrito junto a dos fotografías en las que se le ve la mar de feliz por estar rodeada de sus buenas amigas. En otra imagen, acompañada de otras amistades, celebraba el año nuevo adelantado con un "happy new year". A pesar de que Luis Miguel no aparecía en las fotografías, su música estaba bien presente.

Un apoyo fundamental el uno para el otro

Paloma Cuevas ha elegido una mítica canción del cantante mexicano para acompañar esas imágenes, 'Te necesito'. "Somos tal para cual, yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena al coral. Te necesito, como el cielo a las estrellas y el invierno al frío, yo te necesito", ha sido el trozo de la letra que la cordobesa ha elegido. Un mensaje en toda regla a Luis Miguel diciéndole las ganas que tiene de estar con él y pasar su primera Nochevieja juntos. Porque a pesar de que ambos tienen planes por separado, siempre están pensando el uno en el otro, y Cuevas lo demuestra con gestos como estos.

Lo cierto es que durante este año no han dudado en mostrar que son un apoyo fundamental el uno para el otro. Será la cordobesa la que acompañe al cantante en este Fin de Año tan especial en el que ofrecerá un concierto para despedir el 2023 frente a 5.000 personas. La pareja se trasladará al país natal del cantante para disfrutar de una despedida del año por todo lo alto y sin escatimar en gastos. El complejo Mayakoba, propiedad de Rosewood Hotels, es uno de los alojamientos más exclusivos que existen. Dormir en la 'suite' por excelencia, de 143 metros cuadrados y una terraza de 56, asciende a algo más de 3.000 euros por noche, coincidiendo con las fechas navideñas.

La vida del ex de Aracely Arambula ha dado un giro de 180 grados en este 2023, coincidiendo con la formalización de su relación con Paloma Cuevas. Ya de primeras decidió retomar su faceta artística y volver a los escenarios tras años desaparecido del foco mediático. Es tal la locura que desata allí donde va, que tuvo que ampliar su gira, con guiño incluido a su chica. Por primera vez en seis años, volverá a España para agasajar a su público español. Lo hará el próximo 6 y 7 de julio de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y el 28 de junio de 2024 en la mítica plaza de toros de Córdoba. La ex de Enrique Ponce, por su parte, ya no se esconde y ya es habitual que comparta canciones de su chico en sus redes sociales.