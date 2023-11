El mensaje de Luis Miguel a su "público español" que emocionará a Paloma Cuevas

Luis Miguel tiene muchas razones para estar feliz. No solo porque está atravesando una etapa personal increíble al lado de su pareja, Paloma Cuevas, también porque en el terreno profesional no para de trabajar. El cantante acaba de anunciar un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 6 de julio de 2024, pero gracias a que las 45.000 entradas se agotaron en apenas cinco días, la organización ha anunciado un nuevo concierto para el día siguiente.

Una alegría para muchos de los fans de Luis Miguel que no pudieron conseguir ticket y ahora se les ha presentado una nueva oportunidad. La preventa de las entradas para este nuevo concierto comenzará este martes 14 de noviembre a las 18:00h y terminará el jueves 17 de noviembre a la misma hora. Eso sí, si las entradas se agotan antes de esta fecha, no habrá posibilidad de conseguirlas.

El hecho de que a Luis Miguel le vaya también en España es motivo de felicidad para Paloma Cuevas, que podrá pasar estos días en su país junto a su pareja. El propio cantante está de lo más orgulloso con lo que ha conseguido con su "público español", al que ha estado siempre muy unido. Sin embargo, ahora aún más, ya que su relación con Paloma Cuevas ha hecho que pase temporadas en esta tierra. Eso le ha llevado a querer expresar lo que siente en estos momentos. Lo ha hecho a través de una nota que ha hecho pública: "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid". Luis Miguel no puede estar más feliz del cariño que recibe siempre por parte de sus fans de España.

El primer concierto de Luis Miguel en España será el 6 de julio en Madrid

Estos conciertos del 6 y 7 de julio son los primeros conciertos que ofrecerá en nuestro país desde el 2017. La expectación es máxima para los nuevos conciertos de Luis Miguel en España, que sin duda ha hecho que los fans se vuelvan locos por encontrar una entrada. La que no se ha pronunciado todavía al respecto ha sido Paloma Cuevas, que ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Sin embargo, no dudamos que estará muy feliz de que su pareja vuelva a su país para ofrecer dos conciertos. Uno ya ha colgado el cartel de "sold out" y el segundo hará lo mismo, estamos seguros. Su presencia en estos conciertos será segura. No hay nada más increíble que un cantante llene el Estadio Santiago Bernabéu y más si es durante dos días. Paloma Cuevas querrá mostrar su apoyo a su pareja en un evento de este calibre y estará presente, con total seguridad, en el backstage del escenario.

Durante su gira por España, Paloma Cuevas apoyará al cantante

Han sido seis años de ausencia, pero Luis Miguel vuelve a la carga en nuestro país. La última vez que estuvo en España fue en 2017 cuando celebró la publicación de su último álbum de estudio hasta la fecha: 'MÉXICO por Siempre'. El cantante comenzará ahora su gira en Santo Domingo (República Dominicana) el próximo 17 de enero. Estará inmerso en una gira que le hará parar en España para sus conciertos en Madrid. Y es que antes de cantar en el Estadio Santiago Bernabéu, tiene previstos más de 50 conciertos en más de 15 países de Latinoamérica, Estados Unidos o Canadá. Y en todos estos lugares están agotadas las entradas.

Su Luis Miguel Tour 2023 superó todas las expectativas. El cantante mexicano agotó todas las entradas en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta. Eso es un verdadero logo para el cantante, que sigue al pie del cañón a día de hoy. Ahora que ha anunciado sus conciertos en España, los fans de nuestro país han cumplido el sueño de Luis Miguel, ya que en el primer concierto las entradas se han agotado en apenas cinco días. Esto ha hecho que la organización se pusiera en marcha para programar una nueva fecha, que promete ser también un éxito.