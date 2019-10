Lo ha vuelto a hacer. Marc Márquez se ha convertido este domingo en ocho veces campeón del mundo tras vencer el Gran Premio de Tailandia. Lejos del circuito de Buriram se encontraba su pareja, Lucía Rivera, que ha participado este fin de semana en una pasarela en Gran Canaria. La distancia no ha impedido que siguiese al minuto lo que acontecía en Tailandia.

La tierna despedida de Lucía Rivera y Marc Márquez

Poco después de alzarse con la victoria, la joven le ha enviado una bonita dedicatoria a través de sus Stories. «Estoy muy orgullosa de ti», comentaba y mostraba una foto de su chico logrando esta nueva hazaña.

A pesar de que en los inicios de su relación, tanto Lucía como Marc se mostraron muy discretos, ahora no esconden su amor. Ambos atraviesan un gran momento profesional que se une a un excelente estado personal. Por el momento, no hemos visto a la modelo -que cuenta con una apretada agenda- acudiendo a los circuitos deportivos para animarle.

Lucía Rivera comparte su primera foto con Marc Márquez

La hija de Cayetano Rivera publicaba recientemente una bonita imagen en la que se veía que ambos habían pasado el fin de semana juntos. Sin duda, una inyección de energía para la importante competición que tenía por delante y que, finalmente, se ha saldado con esta victoria.

Lucía Rivera y Marc Márquez hacen oficial su relación con su primera foto juntos

Los compromisos profesionales han hecho que Lucía viva este día muy distanciada del piloto de Honda. Una auténtica gesta para el de Cervera que consigue así su octavo título mundial y se proclama campeón de MotoGP por sexta vez. Estos últimos días, la modelo ha desfilado en la pasarela Gran Canaria Moda Cálida.

Blanca Romero habla sobre la relación de su hija, Lucía Rivera, con Marc Márquez

Por el momento, la madre de la modelo, Blanca Romero, no conoce al piloto. La actriz contó recientemente cómo había descubierto que su hija mantiene una relación con Marc Márquez: «Me lo dijo de una manera muy natural porque la verdad es que me parecen un parejón los dos. Super guapos, frescos, jóvenes… con toda una carrera y un mundo por delante. Me parece una pareja preciosa. Son una monada los dos», afirmaba.