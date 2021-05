«Siento que esté pasando todo esto pero es necesario», subrayaba el DJ en clara alusión a las desavenencias que mantiene con su progenitora.

Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, cumple este sábado 90 años. Una fecha muy señalada que Kiko Rivera no ha querido olvidar. A pesar de su conflicto público con su madre, el DJ ha hecho uso de sus redes sociales para mandarle un cariñoso mensaje a una de las mujeres más importantes de su vida.

Kiko Rivera ha compartido en su cuenta de Instagram una tierna imagen en la que aparece cuando era pequeño en compañía de su abuela para desearle un feliz cumpleaños en este día tan especial. «Tuve la ocasión de despedirme de ti el día que marché de casa y besarte como nunca lo hice antes. Hoy es tu cumpleaños 90 primaveras y no puedo estar a tu lado», ha comenzado a escribir el marido de Irene Rosales.

Tras esto, el hijo de la tonadillera ha querido ir un paso más allá y ha aprovechado para lanzarle un dardo envenenado a la tonadillera. «Quiero mandarte a través de tus sueños el beso más grande del mundo yaya. Siento que esté pasando todo esto pero es necesario. Tu nieto que te ama hasta el fin de sus días. Siempre tuyo», finaliza.

Un significativo mensaje cuando madre e hijo continúan totalmente enemistados. Llevan meses sin hablarse desde que se desatara este mediático conflicto familiar que tuvo su auge con la emisión de ‘Cantora, la herencia envenenada’. El DJ hizo públicas entonces sus desavenencias y fue demoledor con la tonadillera. En la actualidad está intentando vender la parte que posee de la finca Cantora. Su mujer revelaba recientemente que le veía bajo de ánimo: «Aunque hayamos visto a Kiko en plató y muy fuerte, en casa no está fuerte. Está débil y le entran ganas de coger el teléfono».

El tierno mensaje de Anabel

Anabel Pantoja también ha querido tener unas palabras dedicadas a su abuela y se ha sumado a la felicitación de su primo. En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido una imagen antigua junto a doña Ana y ha dejado patente el deseo que siente de poder reunirse pronto con ella. «Felicidades YaYa. Sacas fuerzas de todo y la trasmites siempre para seguir luchando. Gracias por dejarme ser tu nieta. Ojalá pudiera contarte o que vieras como estoy, igualmente yo sé que en tu 🖤 me tienes. Feliz cumple 🎊 🎂 de parte de tu Gorda 🖤».

Un 90 cumpleaños que doña Ana ha celebrado junto a su hija Isabel Pantoja. La artista se ha volcado en el cuidado de su progenitora durante este último año tan difícil en el que ha acusado importantes problemas familiares. Durante la presentación de su último programa ‘Top Star’, la cantante afirmaba que no había estado aislada en Cantora: «No he estado recluida, he estado con mi madre, lo más grande que tengo en mi vida».