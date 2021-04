La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cumplido este domingo 18 años y no ha dudado en celebrarlo con un pequeño mensaje en sus redes sociales.

Este domingo, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia, cumple 18 años. Un día especial marcado en el calendario en el que la joven ha querido celebrar desde el primer minuto de su esperada mayoría de edad. Así, la hermana de Andrea ha publicado un significativo mensaje a través de sus redes sociales.

Julia Janeiro ha celebrado su mayoría de edad publicando a través de sus historias de Instagram una imagen de ella misma cuando era más pequeña. Así, la joven ha echado la vista atrás con esa simpática instantánea en blanco y negro y la ha acompañado con un significativo texto con el que hace hincapié en las ganas que tenía de cumplir esta edad. «Sweet 18 (Dulces 18)«, escribe junto a un corazón blanco y una tarta en forma de emoji.

A pesar de que María José Campanario en una reciente entrevista con ‘La Razón’ hiciera hincapié en que su hija mayor no tenía la intención de hacerse famosa ni participar en ningún programa de televisión, lo cierto es que la joven podría convertirse perfectamente en la Kardashian española a raíz de las imágenes que comparte en sus redes sociales y la gran cantidad de seguidores que tiene, 84.600 en este mismo momento. A pesar de que la hija del diestro apunta maneras, la joven está centrada y volcada en sus estudios de administración de empresas. Eso sí, sin dejar atrás su pasión por la moda.

Gracias a sus interesantes publicaciones podemos descubrir los gustos de la hermana de Andrea. Así, Julia Janeiro es una enamorada de los viajes, la ropa, los coches y no duda en disfrutar de los locales y restaurantes más conocidos de la capital española. Lo que está claro es que sus padres sienten verdadera devoción no solo por ella, sino también por su hermano. Recientemente, durante su participación en ‘Dos parejas y un destino’, Jesulín de Ubrique aseguraba que estaba completamente enamorado de sus hijos y que el hecho de haber podido estar presente en sus partos había supuesto un antes y un después para él.

La preocupación de Belén Esteban por Julia Janeiro

Hace unos días, Belén Esteban sorprendía a toda la audiencia de ‘Sálvame’ y por primera vez hablaba sobre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ante la inminente mayoría de edad de la joven. En concreto, la colaboradora recordaba la fecha en la que Andrea Janeiro cumplió 18 años y aseguró que no quería que la otra hija del diestro pasara por lo mismo.

«Que con 18 años le hagan lo mismo que a mi hija, que pongan sus fotos de pequeña, sí lo van a hacer. Yo no lo sé, claro que ahora saldrá como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño», insistía.