Para Shakira confesarse en sus canciones le ha servido como terapia, letras en las que carga directamente contra Clara Chía y Piqué. Prueba de ello el tema musical que acaba de ver la luz junto a Bizarrap, el cual en solo cuestión de horas ha conseguido alcanzar excelentes cifras en todas las plataformas digitales. De hecho, son muchos famosos los que se han pronunciado acerca de todos los zascas que lanza a su ex, eso sí, hay quien incluso ha ido un paso más allá y ha apoyado públicamente a la cantante en su actitud. Una de ellas Jessica Bueno, quien como Shakira está viviendo el desamor en su propia piel tras su ruptura con Jota Peleteiro, quien solo dos meses después de su ruptura está enamorado y viviendo con su nueva pareja. Pero, ¿cómo ha reaccionado la sevillana a esta canción cargada de decepción hacia una ex?

Jessica Bueno vuelve a decir sin decir. La modelo se ha limitado a postear hasta en dos ocasiones el nuevo tema que está revolucionando la red, ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53’. Además, de compartirlo en Spotify, también ha publicado parte del vídeo que Shakira posteaba con tan solo dos emojis: unas manos que reflejan ovación y una cara de enamorada con la que deja ver todo lo que le gusta la nueva letra de Shakira. Aunque no ha querido entrar en detalles de si en su caso se puede llegar o no identificada en algún momento de la letra, lo cierto es que está haciendo frente a un momento muy difícil como en este caso la artista. Las redes sociales, por su parte, apuntan a que claramente sí es un mensaje a Jota Peleteiro, hacia quien siente una gran desilusión. A pesar de que ambos han mantenido de cara al público que su ruptura ha sido cordial, lo cierto es que no.

Jota Peleteiro, según se ha asegurado en Fiesta, rompió con ella tras 9 años juntos y dos hijos en común, mientras le pedía que no preguntara cuáles habían sido los motivos de su separación. A esto se suma que Jessica ha descubierto como su ex está de nuevo enamorado de Miriam, una joven con la que ella se intercambia mensajes velados en el universo 2.0. Aunque el divorcio entre ellos está firmado y su relación finiquitada, se ven obligados a tener contacto por sus pequeños y a verse al vivir los dos en Bilbao. Ahora Jessica estaría mandando a través del nuevo tema de Shakira cómo se siente, qué siente hacia su ex y también hacia la nueva novia del exfutbolista, una relación afianzada recordemos solo dos meses después de romper con ella.

Así lo revela el círculo de Jessica Bueno, quien explica a SEMANA que están preocupados por ella. La modelo se ha visto completamente sobrepasada tras su ruptura y es que no se esperaba que su historia de amor podía tener este final. No tuvo pistas de la crisis y eso le llevó a que se multiplicara su impacto, una situación que le ha llevado a estar en terapia en la actualidad. Aunque su único deseo es el de recuperarse y mejorar, todavía le queda camino por delante. «Se le está haciendo muy muy duro. Aunque está en terapia y le está viniendo genial, el bajón anímico es evidente. Además, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota», dicen a esta revista.