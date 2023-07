Una vez más, la salud de Kiko Rivera ha vuelto a mermar. Nueve meses después de sufrir un ictus, el DJ ha tenido que ser operado de corazón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿El motivo? "Una parte de mi corazón no funciona en condiciones", dice. A pesar de este revés, el andaluz asegura mantenerse fuerte: "Sigo vivo y con ganas de vivir". En estos momentos complicados, su mujer, Irene Rosales, no se separa de su lado. A través de sus redes sociales le ha enviado un mensaje de apoyo en el que no cita para nada a Isabel Pantoja ni hace referencia alguna a la visita que esta ha hecho a su hijo, con la que lleva casi tres años distanciado.

"Te quiero a mi lado siempre", dice Irene Rosales a Kiko Rivera en su perfil de Instagram

"Detrás del objetivo hay una pequeña princesa llamada Ana capturando la felicidad de su papi haciendo lo que más le gusta, su trabajo", aranca diciendo la modelo en una publicación que ha compartido a través de Stories. "Eres fuerte papi y aquí vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo. Te quiero, te quiero para los momentos buenos, te quiero para los momentos menos buenos y te quiero a mi lado siempre", concluye. Con estas palabras, la mujer de Kiko Rivera pone de manifiesto lo unida que está a su marido. Juntos han formado un matrimonio sólido capaz de sobrellevar no solo los contratiempos de salud del músico. También han sido capaces de afrontar, sin fisuras, el duro varapalo que ha supuesto para Kiko el no contar con su madre en estos últimos años.

Este fin de semana, Kiko y su madre han vuelto a verse las caras mucho tiempo sin verse. Así lo ha relatado él a través de su perfil de Instagram. "Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí, son muchos no voy a enumerarlos a todos pero si decirles en mayúsculas. Gracias", dice. Entre esas personas que han ido al hospital a verlo está la tonadillera, a la que agradece su gesto: "Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria".

"Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme", dice Kiko Rivera a su madre

Llama la atención que en el post de Kiko Rivera pide disculpas a su madre: "Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser". De momento, el DJ permanece ingresado y prevé estar unos días alejado del trabajo y del foco mediático hasta que logre recuperarse del todo: "Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible".