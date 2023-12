El mensaje que enviaron a Itziar Castro hace una semana vaticinando su muerte

La inesperada muerte de Itziar Castro, actriz conocida por sus papeles en 'Vis a Vis' y 'Paquita Salas', así como en películas como 'Campeones', 'Blancanieves' y 'Pieles', nos ha dejado conmocionados. Se nos ha ido este jueves, con tan solo 46 años, mientras practicaba natación en una piscina de Lloret de Mar. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento, pero todo apunta a que podría tratarse de un infarto. Mientras se investiga qué pudo hacerle perder la vida, las redes están que arden. ¿El motivo? Un comentario de un usuario que vaticinó su muerte... hace tan solo una semana.

Hace apenas unos días, tras conocer la muerte de Concha Velasco, Itziar Castro compartió un post asegurando que estaba de luto porque se había muerto un referente para ella. "A los cinco años mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella", explicaba. "Siempre he empatizado con ella, alguien que se reinventaba cada día, producía y se arruinaba y volvía! Hacía teatro, musicales, cine, tv… luchadora incansable, pero además, una mujer maravillosa y muy amorosa dentro y fuera de escena", añadía.

La respuesta de Itziar Castro al usuario que vaticinó su muerte: "Nos veremos en el infierno"

"El día que me dijo que yo era muy buena actriz, no sabéis el honor y la vergüenza que significaba eso, mi niña interior no podía creérselo! me lo volvió a decir hace una semana viendo mi corto L @ Cita que se lo mandé para que lo viera junto a Manuel en la residencia, y sé que le encantó, y volví a sentir a la niña interior sonrojada y emocionada", destacaba. A su mensaje se sumaban otros tantos fans de Velasco, que empatizaron con el dolor de Itziar Castro. Sin embargo, un usuario le aconsejó ponerse cuanto antes a dieta o de lo contrario iba a morir.

"Como no te pongas a dieta la vas a ver pronto", comentó ese usuario, quien sin saberlo vaticinó su muerte. En cuestión de horas, el perfil social de la actriz Itizar Castro en 'X' está recibiendo una lluvia de 'me gusta' gracias a la respuesta que le dio a aquel usuario. Su contestación fue rotunda: "Gracias por pensar en mí. A Concha la veré cada vez que quiera ya que tiene una carrera que no te la acabas y se puede ver y ver y ver las veces que quiera. Por lo demás ya nos veremos en el infierno".

Lipedema, la enfermedad crónica que padecía la actriz

Itziar Castro, nacida el 14 de febrero en Barcelona, descubrió que padecía una enfermedad crónica precisamente a través de Twitter. Fue gracias a un comentario cuando supo, en boca de un seguidor, que su aspecto físico delataba una dolencia llamada lipedema. “Es una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de la grasa, que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones”, explicaba el tuitero con intención de ayudarla.

El lipedema afecta principalmente a las mujeres y consiste en un acúmulo anormal de tejido adiposo subcutáneo, principalmente en brazos y piernas. En octubre de 2020, Itziar Castro se operó para tratar esta dolencia y evitar el riesgo de infección. "Hoy os quiero mostrar como va el preoperatorio del #lipedema. Después de varios #drenajeslinfáticos y cuidados varios con @curro_millan, hemos reducido el #edema y el volumen de las #piernas + de 15cm, y con la dieta de @pilarlacosta he bajado 15kg en 3 meses con #ensayos #funciones #viajes y #vacaciones de por medio, todo esto para poder operarme sin riesgos”, anunciaba, satisfecha. "He bajado 15 kilos en tres meses”, confesaba.

Lo cierto es que, a pesar de sus problemas de obesidad, para Itziar Castro los kilos de más nunca fueron un problema. "Yo siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y he insistido en que solo adelgazaría o tomaría medidas por salud. Así, me pongo en manos del doctor para quitarme estas acumulaciones de grasa. No es por estética, es por salud”, decía.