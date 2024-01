El mensaje que le envía Alejandra Osborne a Gabriela Guillén tras dar a luz

Gabriela Guillén se recupera en casa del día más difícil, pero bonito de su vida. Era su amiga Raquel Arias quien avanzaba cómo se encuentra tras recibir el alta hospitalaria, un vídeo que te hemos mostrado en SEMANA y donde da nuevos detalles de la joven y de su bebé. Poco después reaparecía Claudia Osborne, quien por primera vez profundizaba en la nueva paternidad de su padre, Bertín Osborne, y daba su tajante opinión acerca de un asunto que ahora está en boca de todos. Eso sí, no ha sido la única. A pesar que hace unos días Alejandra Osborne fue preguntada por los reporteros en plena calle y ella decidió huir a la carrera, fuera de los focos tiene una actitud distinta. Lo acaba de demostrar con sus últimas declaraciones.

Las hijas de Bertín Osborne, cariñosas con Gabriela Guillén

La hija mayor de Bertín Osborne respeta al igual que sus hermanas la decisión de su progenitor. No quieren juzgarle tras sus contundentes declaraciones en una portada y es que el artista dijo que "ni quería ser padre, ni ejercer de padre" después de nacer el hijo de Gabriela. Una situación que le ha costado un aluvión de críticas y por la que incluso su imagen ha caído en picado, tal y como analizan desde Personality Media para SEMANA. A pesar de que solo él y su familia saben lo que han hablado de puertas para adentro, lo que sí está confirmado es que las hijas de Bertín Osborne solo tienen buenos deseos hacia Gabriela.

El bonito deseo de Alejandra Osborne para Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne

Pero, ¿qué mensaje manda Alejandra a Gabriela Guillén después de que haya dado a luz? Aunque todo apunta a que únicamente se dirige a ella en público y a través de un periodista, Alejandra Osborne espera y desea lo mejor para ella. También para el bebé que acaba de nacer. "He podido hablar con las hijas de Bertín y con Fabiola. Alejandra Osborne me dice textualmente y me autoriza a decirlo: “Lo único que te puedo decir es que espero que todo haya salido bien y que estén muy bien los dos", contaba Avilés en 'Así es la vida'. Una forma muy elegante con la que confirma que, a pesar de la decisión de su padre, ella no desea el mal de nadie.

Era Claudia Osborne la primera del clan en dar un paso al frente. Muy amable atendía a los periodistas y dedicaba bonitas palabras a su padre en un momento complicado para él. "Yo lo único que puedo decir es que adoro a mi padre, es una buenísima persona y que le respeto muchísimo", comenzaba diciendo.