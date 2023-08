El aplaudido mensaje de Alejandro Sanz a Jenni Hermoso

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial de Fútbol celebrada en Sídney continúa generando reacciones. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Alejandro Sanz quien primero aplaudía la hazaña de la futbolista al lograr ser campeona del mundo y acto seguido mostraba su otra proeza. "Has cambiado un país de golpe sin querer", le decía.

Desde el pasado domingo, 20 de agosto, Rubiales está en el punto de mira. La otra protagonista, Jenni Hermoso, ha querido aclarar, a través de un comunicado, que en ningún momento consintió el beso. "En ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", añade. Además solicita "cambios reales, tanto a deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores".

El mensaje de Alejandro Sanz

La jugadora madrileña, de 33 años, ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo que llegan desde todas las esferas. Alejandro Sanz le decía lo siguiente: "A tu lado, Jenni Hermoso. Has conseguido ganar un mundial queriendo. Y has cambiado un país de golpe sin querer. Respeto y admiración". La respuesta de los seguidores del cantante no se ha hecho esperar. "Siempre en el lado correcto", le decía un tuitero. "¿Que porque te quiero? Madre mía !!! .. @Jennihermoso. Ni un pasito pa tras que somos muchos los que vamos contigo pa lante. Estas cosas no pueden seguir pasando. Hay cosas que cambiar para que nuestros niños y niñas sepan que estamos luchando por ellos", indicaba otra internauta.

Jenni Hermoso ha sido tajante a través del comunicado emitido horas después del discurso de Rubiales. Esta reconoce que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte". También explica que se le pidió en su momento "realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo". Además, asegura que no jugará en la Selección mientras continúen los actuales dirigentes. "Quiero cerrar dejando muy claro que si bien soy yo la que expresa estas palabras son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado la fuerza para salir con este comunicado", añade en la nota.

1 de 3 "No fui respetada", subraya Jenni Hermoso en el comunicado que ha emitido 2 de 3 La futbolista exige "TOLERANCIA CERO con estos comportamientos" 3 de 3 La madrileña no volverá a jugar para la Selección mientras continúen los actuales dirigentes