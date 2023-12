Melody, embarazada de su primer hijo: así anuncia la feliz noticia

Parece que Papá Noel se ha adelantado en casa de la cantante Melody y le ha hecho el mejor regalo posible. La artista está de enhorabuena y es que ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada de su primer bebé. Con un look muy navideño --conjunto deportivo granate y body negro--, la sevillana ha enseñado al mundo entero su incipiente barriguita mientras bailaba y se destornillaba de la risa a través de un vídeo: "Viene bebé a bordo!!!".

Melody cuenta cómo está pasando la dulce espera

Melody ha hecho pública esta feliz noticia en su cuenta de Instagram en una publicación que ya acumula más de 45 mil likes y casi dos mil comentarios. "Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta es la que más!", ha escrito la cantante. Tras desabrocharse el batín, enseña lo contenta que está de esperar su primer bebé junto a su pareja, de la que no ha querido dar detalles sobre su identidad.

También ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra y cómo está pasando este primer trimestre de embarazo, algo que, a juzgar por su enorme sonrisa, está llevando de maravilla: "Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música pero de una forma mucho más especial para mi!!". Y algo que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores ha sido algo muy típico de las influencers: "Se vienen muchas sorpresas!!". ¿De qué se tratará?

La cantante está pasando por un buen momento profesional

Melody ha sacado hace poco su última canción, 'El trato', pero ha asegurado que, a pesar de que ahora esté embarazada, no va a dejar de lado su trabajo y va a seguir creando música para todos sus fans. Eso sí, sin dejar de lado a su pequeña criaturilla, a la que ya quiere con locura: "Gracias a Dios por esta bendición!!! Ya te amamos y mucho", ha finalizado la publicación. Todavía se desconoce el sexo bebé, puesto que debe encontrarse en el primer trimestre de gestación.

Melody ya había asegurado en numerosas ocasiones que le encantan los niños y que le gustaría formar una familia pronto. Actualmente se encuentra en un momento muy dulce de su carrera y, a sus 33 años, sigue cosechando éxitos. Conocimos a la sevillana con tan solo 10 años con la mítica canción 'El baile del gorila'. Después de eso, ha lanzado seis discos y parece que otro viene en camino. También ha hecho sus pinitos en televisión con la serie 'Arde Madrid' o la película 'Ahora o nunca', además de haber participado en 'Tu cara me suena'.