Melodie de ‘La Isla de las Tentaciones’, operada de urgencia

A raíz de la emisión de la segunda temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’, Melodie Peñalver consiguió hacerse un hueco dentro del universo 2.0. Gracias a su saber estar y a su exquisito gusto estilístico, la joven reúne ya casi 800 mil seguidores en Instagram. Todos ellos se han quedado de piedra al conocer la noticia de que la influencer ha tenido que ser operada de urgencia a consecuencia de un accidente de tráfico.

Ha sido la propia Melodie quien ha cogido las riendas de sus redes sociales para confesar haber sufrido una terrible colisión con el coche por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente. Un terrible incidente que solo ha quedado en un susto y por el que se encuentra “bien”, aunque en cierto modo, aún en shock por todo lo acontecido en apenas unas horas: “Lo primero de todo estoy bien pero he tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios. Me tiene que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada”, aseguraba la protagonista tan solo unos minutos antes de entrar a quirófano.

Melodie Peñalver, en un segundo plano 2.0

Dada la rapidez con la que ha surgido todo, la creadora de contenido apenas ha tenido tiempo suficiente para interactuar con sus seguidores y explicarles lo sucedido con detalle. La joven tan solo ha revelado que, en su llegada al hospital, los médicos pertinentes le dieron un diagnóstico bastante delicado por el que tuvo que permanecer en el centro médico hasta nueva orden. Tanto es así, que pese a ser muy activa en sus redes sociales, la de Elche no ha vuelto a colgar nada en éstas, lo que indica que prefiere recuperarse en un segundo plano, o al menos hasta que sepa exactamente cuál es su estado y pueda comentárselo a sus fans sin ningún reparo.

Sea como fuere, si algo está claro es que una gran parte del panorama nacional y social sigue en vilo por el testimonio de Melodie. La alicantina se ha convertido en una de las participantes del reality del amor de Telecinco más queridas por la audiencia, lo que hace que sean muchas las personas que están pendientes de su evolución hospitalaria. No obstante, y a juzgar por sus movimientos dentro del universo 2.0, todo apunta a que, cuando tenga oportunidad y se sienta preparada para hacerlo, la joven tomará la palabra para despejar todas las dudas que pueda llegar a haber.