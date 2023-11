Meli Camacho, la guardiana de los secretos de María Teresa Campos y Bigote Arrocet

La muerte de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre hizo que sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, vivieran unos momentos de lo más complicados. Por todos es conocida la increíble relación que había entre ellas, por lo que su ausencia está siendo difícil de superar. Ellas están tratando de retomar su vida poco a poco, pero siempre con el recuerdo de su madre. Sin embargo, no son las únicas personas del círculo de la periodista las que están sumidas en la tristeza. Hay una persona que lo está pasando realmente mal. Esa es su amiga, Meli Camacho, que se convirtió en el gran apoyo de María Teresa en los momentos más delicados.

Pero también cuando las cosas han ido bien. Y es que Meli Camacho siempre ha sido la amiga más íntima de María Teresa Campos. Aunque tenía un grupo de amigas extenso, Meli siempre había guardado un lugar especial. "Meli es la amiga más discreta de Teresa, su confidente. Teresa tiene un número muy reducido de amigas, las conocidas. Las que salieron en el 'reality' jugando a las cartas. Y luego está Meli, ella es de otra condición", aseguró una fuente cercana a María Teresa Campos a 'El Español'. Y es que la relación con la periodista era muy especial.

Además, Meli siempre se ha decantado por la discreción. No ha querido hablar de cómo era la relación con María Teresa, pero no ha dudado en salir en su defensa cuando las críticas hacia su amiga y su familia han sido de lo más duras. Hay que recordar que tras el estreno del 'reality' de Las Campos fueron muchos los que atacaron a la familia con ferocidad. Fue en ese momento cuando Meli, harta de que sus amigas estuvieran en el foco mediático, salió para defenderlas de una manera de lo más rotunda: "El escarnio y lo que está habiendo con tan poco respeto y vergüenza me parece que no hay derecho. Yo a Teresa la veo feliz y contenta. Ella es una persona emocionalmente muy sensible", declaró enfadada a 'Sálvame'. Porque sí, porque le indignaba mucho que se hablara mal de su amiga.

Meli Camacho siempre ha apoyado a su amiga desde la más absoluta discreción

Esa fidelidad le permitió a Meli Camacho estar muy cerca de María Teresa y conocer todos los detalles de su vida. En muchas ocasiones ejerció también de paño de lágrimas. Y la relación jamás cambió. Pero no solo era un apoyo en los malos momentos, también estaba en los buenos. Entre ellas había algo especial, por lo que María Teresa Campos no dudó en confiar en ella cuando esta quiso poner en marcha un proyecto profesional en 2020: abrir su propio canal de YouTube.

De hecho, Meli Camacho jugó un papel fundamental en este proyecto de YouTube, ya que tenía su propia sección. Esto le permitió no solo estar al lado de su amiga, también consiguió conocer a rostros conocidos de la talla de David Broncano, Jorge Javier Vázquez, Dani Martín, Toñi Moreno o Los Javis. Sin embargo, poco a poco el número de visualizaciones en el canal empezaron a bajar, lo que les llevó a tomar la decisión de cerrar el canal. Pero esta triste noticia en el terreno laboral de ambas no cambió su relación. Ellas seguían juntas a pesar de todo.

Tuvo su propia sección varios programas de María Teresa Campos

Y es que sus vidas se unieron en un momento dado y desde el principio entablaron una gran amistad. María Teresa Campos le ofreció la oportunidad de participar en la sección 'Apueste por una' dentro del programa 'Protagonistas' de Luis del Olmo. También estuvo al lado de la periodista cuando esta dirigió '¡Qué tiempo tan feliz!'. Ya después llegó el canal de la periodista en YouTube. Pero no todo era trabajo en sus vidas, ya que cuando nadie las veía, María Teresa y Meli también quedaban para jugar a las cartas o para simplemente hablar.

El hecho de que fuera una persona de su círculo hizo que también conociera muy bien a Bigote Arrocet, con el que María Teresa Campos mantuvo una relación durante cinco años. Sin embargo, tuvo que ejercer una vez más de paño de lágrimas cuando rompieron su relación. Tanto es así que quiso que su amiga se olvidara del momento que atravesaba en lo sentimental y le obligaba a salir de casa para hacer planes. No hay duda de que siempre ha estado ahí, a su lado, por lo que para ella está siendo unos meses complicados, ya que tiene que lidiar con la ausencia de una amiga de verdad.