Melendi espera su quinto hijo

¡La familia crece! Melendi ha confirmado que volverá a ser padre en los próximos meses. Un bebé que será su quinto hijo, el tercero en común junto a su mujer, la actriz Julia Nakamatsu. El asturiano sorprendió anunciando la noticia en pleno concierto durante su gira latinoamericana en Buenos Aires.

"La semana pasada me dijeron que yo también voy a ser tricampeón, voy a tener la tercera hija argentina", afirmaba feliz y muy orgulloso el cantante. Será, por tanto, el tercer hijo para Melendi junto a la actriz japonesa-argentina y todo parece indicar que se trata de una niña. El músico, de 44 años, es padre de cuatro hijos de 3 parejas distintas. Su primogénita es Carlota de 18 años fruto de una relación con Miriam Martínez de la Vega. Su segundo hijo es Marco, de 11 años, de una romance que mantuvo con la cantante sevillana Damaris Abad. Junto a su actual mujer, Melendi tiene dos niñas: Lola y Abril. La pareja puso el broche de oro a su historia de amor en septiembre de 2019 dándose el "sí, quiero" en el madrileño Castillo de Batres.

La familia numerosa de Melendi

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', realizada en el año 2018, Melendi habló de su familia numerosa. "Estoy muy feliz y muy contento porque mis hijos son una parte fundamental de mi vida y estoy muy orgulloso de ellos. Al final, donde comen tres comen cuatro...”, manifestó. Además, Pablo Motos le recordó que la anterior vez en la que le entrevistó dijo que no tenía intención de tener más hijos. "Ahora ya con cuatro hijos creo que voy a tomar la decisión de parar aquí”, subrayó.

El asturiano, que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la música de dos décadas, ha hablado en distintas ocasiones de la paternidad. "El trabajo de padre nadie sabe hacerlo, no sé si soy buen padre y mal padre, el trabajo está hecho ya y al final nosotros aprendemos siempre lo que nos pasa en nuestra piel, me da igual que te digan mil cosas", aseguró a los micrófonos de Europa Press. También indicó que no era un padre demasiado protector: "Mis hijos tendrán que cometer los errores que tengan que cometer para aprender, eso pasará. No me preocupa en exceso, pero si veo que hay cosas que no me cuadran".