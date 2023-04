Melani Olivares: "Perdí un bebé con 7 meses"

Risto Mejide se quitó la espinita al invitar en el cierre de temporada de 'Viajando con Chester' a tres famosos que hablaron de parejas con diferencia de edad. Un espacio en el que Melani Olivares trató su experiencia personal. Habló de relaciones pasadas, entre otras, de un noviazgo que acabó en boda en Las Vegas. "Yo sabía que eso no iba a funcionar. No porque fuera mayor, sino porque él me aburría", aseguró. "Lo hice con amor, pero yo cuando volví a España, no volví más. Le destrocé vivo. Fue un fracaso. Me comporté como una niña, que es lo que era", añadió.

Con él vivió un episodio traumático, un embarazo que se malogró en el último trimestre. Cuando estaban muy cerca de conocer a su pequeño, todo se truncó. "Perdí el bebé con 7 meses (...) Tengo 50 años. Ahora tengo 3 hijos. Igual no era el momento. ¡Qué bestia soy a veces!", ha asegurado. Entonces, era mayor de edad, pero le separaban de su pareja más de 14 años. Aunque defiende que existan parejas de edades dispares, en su caso su relación no funcionó debido a que "no era el momento". Poco después en sus redes sociales ha promocionado algunos segundos de su entrevista, dejando claro sobre lo importante que es para ella tener libertad y respetar la del resto. "Tenemos esa extraña costumbre de juzgar, entrometernos y no dejar ser al otro como le de la gana…Si hay algo que tengo claro, es que el no juzgarme a mi, ni al otr @, me da la ansiada libertad que busco… Dejémonos ser…", puntualiza.

Mientras ella tenía 18 años, su pareja tenía 32, un médico "negro, de padre haitiano", con el que estuvo durante aproximadamente tres años. Vivieron en Nueva York, estancia en la que a él le criticaban por ser "un asaltacunas" y por además estar con una "blanca, joven y mona". "Yo tenía 18 años, pero parecía mucho más pequeña", ha recordado. Tiempo después ella sufrió el aborto y se mudaron a Los Ángeles para luego regresar a España, donde su historia de amor saltó por los aires. Tras su ruptura él no quiso saber nada de ella, algo que a ella le duele en cierto modo cuando Melanie Olivares lo recuerda.

La actriz hace solo unos días se despedía de su papel en 'Amar es para siempre', donde interpretaba a la prima de Manolita. "No me gustan las despedidas por eso he tardado 5 días en subir este vídeo, han sido 8 meses de trabajo frenético pero con todo el amor y más que podía esperar", dijo la reconocida actriz.

La audiencia de 'Viajando con Chester'

El programa de televisión presentado por Risto Mejide se ha despedido esta vez con un 5,4% de share, es decir, ha mejorado 1,4 puntos. El comunicador está muy orgulloso no solo de lo conseguido, sino también del impacto que han tenido sus intervenciones en redes sociales, donde suele ser muy comentado.