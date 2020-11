Kiko Rivera e Isabel Pantoja llevan semanas siendo protagonistas de la actualidad y eso se ha notado: muchos han sacado a relucir su imaginación. A continuación, os mostramos los memes más divertidos tras la entrevista del dj.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja llevan varias semanas en el ojo del huracán después de que el dj iniciara una guerra en contra de su madre en relación a la herencia de su padre. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, Kiko ofrecía una dura y contundente entrevista en Telecinco este pasado viernes, donde daba unas demoledoras declaraciones en relación a su madre.

El dij quiso aclarar todos los detalles referentes a la herencia de su padre. Préstamos, hipotecas, cargos, embargos… Aferrándose a las pruebas, portaba diversos documentos, señalaba que Isabel Pantoja hizo y deshizo a su antojo con la herencia: «Moralmente como madre eso no está bien. Jodiendo a tu hijo toda tu vida».

Una realidad que conoció recientemente, concretamente el pasado 2 de agosto, una fecha clave, en la que vio que todas las pertenencias de su padre estaban en una habitación en Cantora: «El día que me enteré de esto para mí fue decepcionante. Todo aquel que sea padre podrá entender el sentimiento que tengo como hijo». Y se mostraba totalmente demoledor con la artista: «Mi madre tiene un problema con el dinero. A la vista está».

«Yo toda mi vida he pensado que ahí no había nada. Cuando he entrado ahí no había nada», ha asegurado entre lágrimas. «El momento en el que me he enterado se lo he comunicado a mis hermanos». Primero habló con su hermano Cayetano y luego lo hizo con Francisco. Ambos le dijeron que ya lo sabían. «Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía», explicaba.

Poco después, tuvo una conversación con su madre: «Ella seguía en su historia». Y se mostraba totalmente aturdido por su descubrimiento: «La gente puede pensar este chaval es tonto, pero yo las veces que había entrado ahí no había absolutamente nada»…»Tengo un cacao desde ese día hasta hoy mortal. Ahora entendéis cuál es el motivo por el que mi vida cambia. No ha venido nadie a contarme que es mentira, lo he visto yo», señalaba muy afectado. «Hay que respetar la voluntad de los difuntos. Esto no puede suceder en ninguna familia», zanjaba.

El hecho de que Kiko Rivera diera esta entrevista hizo que muchos internautas sacaran a relucir su imaginación elaborando los memes más divertidos de la noche del viernes en Twitter. Nadie quiso perderse la entrevista más sorprendente de este 2020 y estos son algunos memes que compartieron los tuiteros con nosotros: