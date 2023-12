La mejor amiga de Carmen Otte desmiente la reconciliación con Juan Ortega

Aunque han sonado con fuerza los rumores de reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte, nada más lejos de la realidad. Desde que el torero dio plantón a la que iba a convertirse en su esposa en el altar, sus caminos han permanecido distanciados y, por el momento, su historia de amor no parece tener opción de retorno. Así lo ha revelado José Antonio Avilés, que ha tenido oportunidad de contactar con la mejor amiga de la novia casi diez días después de la no boda.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha llevado a cabo una conversación con uno de los pilares fundamentales en la vida de Carmen Otte, que le ha aclarado que “es Carmen quien se va del piso y ya tiene otro alquilado”: “No ha habido reconciliación. Es él el que no quiere que se produzca esa reconciliación”, ha comentado el colaborador, dejando entrever que, por parte de la novia, no habría ningún problema en retomar su romance más allá de las circunstancias.

Pese a que han copado titulares en los últimos días por motivos que nunca hubieran deseado, las familias de Juan Ortega y Carmen Otte siguen manteniendo una relación cordial: “La relación entre las dos familias no es mala porque el padre de Carmen es ingeniero agrónomo y gracias a él, Juan pudo empezar en el toreo”, ha continuado José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’, demostrando que le diestro debe una gran parte de su éxito en los ruedos a su suegro, que confió en él desde el primer momento.

En lo que a la aparición de terceras personas se refiere, el tertuliano ha podido saber de primera mano que “no hay porque son personas muy caseras, salían muy poco y cuando lo hacían, salían juntos”, ha asegurado. De esta manera, ha aclarado que los más allegados a Carmen descartan la posibilidad de que el corazón de Juan pudiera estar ocupado por otra persona y le hiciera cambiar de opinión sobre su futuro amoroso con su ahora exnovia.

"No hay reconciliación a la vista, ni boda, ni vuelta a vivir juntos"

Por su parte, Antonio Rossi tomaba la palabra en ‘Vamos a ver’ para aportar datos sobre la supuesta reconciliación entre Otte y Ortega: “Hasta donde yo sé, no se ha movido de Sevilla, no ha ido a Madrid, ni a Almería ni a ningún sitio”, ha indicado, haciendo referencia al torero: “Sus padres viven cerca de donde él vive y ahora está siendo apoyado por su familia… Hasta donde yo sé, él ha intentado tener contacto con Carmen a través de terceros. No ha querido llamarla a ella… O si le ha llamado, que lo desconozco, ella no ha querido hablar con él”, ha aseverado.

Además, el colaborador ha zanjado su versión a la hora de confesar que “no hay reconciliación a la vista, ni boda, ni vuelta a vivir juntos”. Aún así, el diestro está dando tiempo a su expareja antes de llevar a cabo la separación definitiva, y por ende, la recogida de todas sus pertenencias.