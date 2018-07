Confesar a todo el mundo que el cáncer que pensaba desaparecido había vuelto a su cuerpo ha sido uno de los grandes retos que ha tenido que vivir Terelu Campos en los últimos años. Tras la alarma inicial y una rápida intervención quirúrgica para deshacerse del tumor, la hija de María Teresa Campos se recupera con el cariño de sus más allegados. Pero no solo de ellos, pues han sido varios los amigos y conocidos que le han mandado sus buenos deseos de manera pública, la última de todas Mayra Gómez Kemp, quien fuera presentadora del inmortal ‘Un, dos, tres’.

La presentadora ha reaparecido en la campaña ‘Mensajes del corazón a la cabeza‘ para concienciar sobre el cáncer de cabeza y cuello y aprovechado para mandar todo su apoyo a las Campos, que viven con esta enfermedad. “Yo estoy al lado de Terelu cien por cien y sé lo que es por experiencia pasar por ese segundo cáncer, porque yo lo pasé. Sé lo que es enfrentarte de nuevo a todo esto. Pero cuando a mí me dijeron que tenía cáncer otra vez mi respuesta muy bien, que tratamiento hacemos y cuando empezamos, ¿Anteayer? Porque para mí lo importante era empezar cuánto antes. Y aquí sigo”.

“Yo a María Teresa Campos siempre le mando el mismo mensaje: si tú me dices ven, lo dejo todo. Porque sé por experiencia propia que cuando no estás bien necesitas tu tiempo y tu espacio y eres tu la que deben mandar en los tiempos de los demás. No quiero molestar, si puedo ayudar, entonces sí. Teresa sabe y Terelu también que si me dicen ve, lo dejo todo”.

En febrero de 2012, Gómez Kemp anunció que volvía a tener cáncer de garganta. “Es un mazazo de nuevo”, dijo en aquel momento. Por suerte, gracias a un fuerte tratamiento de quimioterapia y radioterapia consiguió vencer a la enfermedad. Hace apenas cuatro meses que se hizo la última revisión médica, donde le dijeron que todo estaba en orden. Ahora espera que sea Terelu la que consiga recuperarse, “si puedo ayudar, aquí estoy”, insiste.