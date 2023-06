Mayka Rivera aclara su relación con Risto Mejide

Tras conocerse la ruptura de Risto Mejide y Natalia Almarcha han sido muchos los que han señalado a Mayka Rivera, concursante de una de las ediciones de 'La isla de las tentaciones', como la culpable de que esta relación haya llegado a su fin. Y es que ella acaba de terminar su relación con Alejandro Bernardos tras dos años juntos, que es lo mismo que le ha ocurrido al presentador de televisión con su chica. Esto ha llevado a relacionarlos. Pero, ¿qué hay de verdad en toda esta historia?

Mayka Rivera saltó a la fama tras su participación en 'La isla de las tentaciones'. Ahora se dedica a las redes sociales, donde cuenta con más de 621.000 seguidores, lo que le ha permitido convertirse en 'influencer'. También tiene un canal de Mtmad, donde ha aclarado ahora cuál es su relación con Risto Mejide: "Estaba en mi casa tan tranquila y de repente me llega un vídeo de Tik Tok. Mi amiga y gente que me conoce me preguntaba que si esto era verdad. En el vídeo salía que yo había sido el motivo de la ruptura de Risto y Natalia. Sin pruebas", ha empezado diciendo.

Ella ha querido dejar claro que cuando lo vio se quedó "a cuadros". Mayka no sabía la existencia de esta noticia: "Yo jamás en mi vida ha hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis", declara, desmintiendo la noticia.

Mayka Rivera desmiente los rumores sobre un encuentro con Risto Mejide

Y vuelve a hablar de Risto: "A esa persona se le está acusando de que ha sido un infiel. No sé de su vida. Hacéis daño a la gente. No le quiero dar más bola a esta tontería. ¿Veis normal esto? Por este motivo no quise decir nada en Instagram, porque yo no he hablado nunca con este señor. No sé nada de su vida ni él de la mía. Nunca he hablado con él. Yo lo único que hago es pasar de todo esto. Cuando tenga algo con alguien yo seré la primera en decirlo, que yo no me escondo. Estando con Alejandro no he hablado con nadie, no va a salir nada. Si me relacionais con gente, me hacéis daño. Menos mal que no quedo con nadie", ha dicho enfadada.

Tengo siempre ese miedo. Yo no tengo amigos, no puedo tener amigos, porque siempre que los tengo me relacionáis con ellos. Tengo que desmentirlo aunque pensaba que no era necesario. Hablar es tan fácil... Yo estoy muy tranquila, no tengo ganas de nada. No le voy a dar más bombo a esto, me provoca rechazo. Ojalá de verdad no me relacionen con nadie más", termina diciendo esperanzada de que haya quedado claro.