Mayka de 'La isla de las tentaciones' se elimina todo el ácido hialurónico de sus labios: este es su resultado

Mayka es una gran amante de los retoques. Ella misma lo ha revelado en infinidad de momentos desde que participara en 'La isla de las tentaciones' en el año 2020, confesando su aumento de pecho, su rinomodelación o su importante cambio en sus labios. Precisamente ha sido esto último lo que ella ha decidido dejar atrás, eliminando el volumen extra que había logrado y que, sin querer, había deformado su sonrisa. Pues bien, para ello ha acudido a expertos estéticos para que ellos sean quienes le quiten el ácido hialurónico con otro producto muy eficaz: la hialuronidasa, una enzima que acelera la reabsorción.

En aproximadamente 24 horas Mayka ha visto cómo el grosor de sus labios ha descendido de forma considerable, aunque todavía ella los sigue teniendo relativamente voluminosos. Orgullosa del resultado y de recuperar su sonrisa, Mayka no descarta volver a retocarse esta parte del rostro. "Llevo tiempo queriéndome ver así", ha dicho la joven de Murcia. Si bien sigue teniendo unos labios gruesos, lo cierto es que la proyección de los mismos ha cambiado de forma evidente. En especial en sus comisuras, donde había perdido la forma y donde, además, se había descontrolado por completo el producto.

Según cuentan los entendidos el ácido hialurónico deja huella si te excedes, tal y como explica el doctor Jaime Tufet: "Si hay demasiado relleno, el producto no se reabsorbe en su totalidad. El cuerpo tiene capacidad de metabolizar una o dos jeringas de ácido hialurónico; si pones cuatro, deja un pequeño residuo que se puede enquistar. Hay cero riesgos para la salud pero no es inocuo estéticamente. Si te pasas a los 20, cuando llegues a los 40 o 50 años tu cara no será la misma". Algo que no habrá extrañado a Mayka, que en su canal de MTMAD ha revelado que sus labios se habían incluso endurecido, textura que le preocupaba y por la que ha acudido a una clínica en la que sí confía.

Mayka: "En cada clínica que voy me dicen que no puedo pincharme más"

La joven que actualmente cuenta con más de 600.000 seguidores advirtió de este cambio hace unos días. "Tengo los labios demasiado gordos después de varios años pinchándome ácido hialurónico. En cada clínica que voy, me dicen que no puedo pincharme más (...) He decidido quitarme el ácido porque ya no me gusta la forma que tiene mi labio. Mi cara cambia mucho cuando le quitas el ácido. Con 25 años tenía mucho complejo con el tema de los labios y me inyecté dos viales", dijo. Dicho y hecho.