Tal y como desveló SEMANA en exclusiva, Mayka y Gonzalo Montoya habrían tenido más que una amistad. La murciana le fue infiel a su novio, Tony Spina

Mayka de ‘La isla de las tentaciones’ saltó a la fama tras su paso por el programa y por romper su relación con Pablo tras serle infiel con un tentador, Óscar Ruiz. Un romance que no llegó a buen puerto y que, tras su salida de República Dominicana, rompieron. Poco después se conoció que Mayka había comenzado una relación con Tony Spina, el ex de Makoke, a quien ella misma ha confesado que ha sido infiel con Gonzalo Montoya. Una información que ya desveló SEMANA en exclusiva la pasada semana cuando os mostramos en exclusiva unas imágenes de la pareja paseando por las calles de Sevilla y en actitud cariñosa.

Ahora y tras la publicación de esas imágenes y que saliera a la luz su relación, comenzaron a sonar con fuerza los rumores de una deslealtad. Unos rumores que ahora se confirman por parte de la propia protagonista en ‘Socialité’. De hecho, la murciana ha asegurado que no conoce de ahora a Gonzalo Montoya, ex de Susana Molina y que participó en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Según Mayka ya se conocían de antes y ya habían hablado anteriormente.

Mayka confirma que le fue desleal a Tony Spina

Tras los rumores, ha sido la propia murciana la que ha confirmado que ha sido desleal a Tony Spina mientras este estaba participando en ‘La casa fuerte’. El ex de Makoke entró a concursar junto a Aurah Ruiz y Mayka se encargaba de defenderlo en el plató de televisión, mientras que a la vez mantenía otra relación con Gonzalo Montoya. Según Mayka coincidió con Gonzalo durante un viaje a Sevilla, ciudad a la que fue para grabar uno de los capítulos de su canal de Mtmad. Ella se marchó a la capital andaluza junto a su amiga y también concursante de ‘La isla de las tentaciones’, Inma Campano, pero «Yo no hice el viaje a posta para liarme con él”.

Según ha desvelado la propia Mayka, quedaron las dos para comer con Gonzalo Montoya, aunque finalmente no quedó en una simple comida. Pasado este rato, Mayka y el exconcursante de la primera edición mantuvieron relaciones, algo que, explica, «no fue premeditado». Desde entonces, ambos siguen manteniendo una relación sin saber que lugar ocupa actualmente Tony Spina en la vida de la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

De hecho, tal y como pudo saber SEMANA por fuentes muy próximas a la pareja, no es solo una vez la que han quedado. Y es que Gonzalo y Mayka también se vieron el día previo a la captación de estas fotos y, en la intimidad, ajenos a cualquier mirada indiscreta, se mostraron mucho más cariñosos y cercanos.

¿Ruptura con Tony Spina?

Aunque ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respeto ni han querido desvelar en qué punto está su relación, esta deslealtad habría podido provocar que la pareja pusiera fin a su breve romance. De hecho, hay que recordar que su relación no comenzó con buen pie, ya que al principio Tony Spina negaba que fueran pareja. Mientras Mayka contaba a los medios que había iniciado una relación con Tony Spina, este no dudó en negar a su chica y dejar claro en todo momento que ella no es su “novia”. No negaba que estén conociéndose, quizá porque hay fotografías que evidencian sus encuentros y que ya han sido vistos compartiendo arrumacos mientras pasean su amor por la calle. Tras esto, su relación sí que se confirmó cuando él entró a participar en ‘La casa fuerte’.

Ahora, esta deslealtad habría supuesto el fin a la relación entre los dos. Y es que si en un primer momento Tony Spina no estaba seguro de su relación, este hecho habría hecho que ya no confiara en la murciana. ¿Y Gonzalo Montoya? De momento el ex de Susana Molina no ha querido contar nada sobre su relación con Mayka. De hecho, durante este affaire él estaba soltero por lo que no tendría que dar ninguna a explicación a terceras personas. Este culebrón no ha hecho nada más que comenzar. ¿Qué pasará próximamente?